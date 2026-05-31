Marc Márquez sufre fractura en el pie derecho y se perderá varias carreras de MotoGP

El piloto español Marc Márquez se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho en los entrenamientos del GP de España, lo que le obliga a perderse las carreras de Le Mans y Catalunya. Se someterá a cirugía y estará de baja entre seis y ocho semanas, poniendo en riesgo su liderato en el campeonato.

El piloto español Marc Márquez sufrió una grave lesión durante el Gran Premio de España, fracturándose el quinto metatarsiano del pie derecho. El incidente ocurrió durante los entrenamientos libres del viernes, cuando Márquez perdió el control de su moto en la curva 10 del circuito de Jerez.

El ocho veces campeón del mundo fue trasladado de inmediato al centro médico del circuito, donde las radiografías confirmaron la fractura. Los médicos del campeonato decidieron inmovilizar el pie y recomendar reposo absoluto, lo que obligó al piloto de Cervera a perderse el resto del fin de semana en Le Mans y la cita del GP de Catalunya.

Esta lesión supone un duro golpe para sus aspiraciones al título, ya que Márquez estaba líder de la clasificación general con una ventaja de 12 puntos sobre su más cercano perseguidor, Fabio Quartararo. El equipo Repsol Honda ha confirmado que el piloto será sometido a una operación quirúrgica en los próximos días para estabilizar la fractura, y que su tiempo de recuperación estimado es de seis a ocho semanas.

Esto significa que Márquez se perderá al menos tres carreras, incluyendo los Grandes Premios de Alemania, Países Bajos y Finlandia, lo que podría cambiar el rumbo de la temporada 2025 de MotoGP. Durante la carrera del domingo en Le Mans, Márquez intentó seguir las indicaciones de los médicos desde el hospital, pero no pudo evitar sentirse frustrado. En declaraciones a los medios, el piloto de Cervera reconoció que el accidente fue un error de cálculo en la frenada.

Estaba aguantando muy bien esa cuarta plaza, pero evidentemente que no calculé bien la distancia y terminé perdiendo el control. Ahora toca recuperarse lo antes posible y volver más fuerte. El equipo técnico del Repsol Honda ha trabajado durante el fin de semana para adaptar la moto a las necesidades del piloto sustituto, Stefan Bradl, quien logró un meritorio octavo puesto en la carrera de Francia.

Sin embargo, la ausencia de Márquez se nota en el box, donde reina un ambiente de preocupación. El director del equipo, Alberto Puig, afirmó que la prioridad es la salud de Marc y que esperarán su regreso con paciencia. Este percance no solo afecta al rendimiento deportivo de Márquez, sino también al mercado de pilotos de MotoGP, ya que su renovación con Honda estaba a punto de cerrarse.

Fuentes cercanas al equipo indican que la lesión podría retrasar las negociaciones, aunque ambas partes confían en llegar a un acuerdo pronto. Mientras tanto, los aficionados españoles muestran su apoyo incondicional en las redes sociales con la etiqueta #ProntoMarc. La noticia ha eclipsado otros temas de actualidad, como las declaraciones del presidente Pedro Sánchez sobre la estabilidad política o las controversias sobre los archivos del franquismo, que han pasado a un segundo plano en los medios deportivos.

La recuperación de Márquez será clave para el desenlace del campeonato, que ahora se presenta más abierto que nunca. Con pilotos como Quartararo, Pecco Bagnaia y Jorge Martín aprovechando la oportunidad, la lucha por el título promete emociones fuertes





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