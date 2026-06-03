Marc Márquez se prepara para la próxima temporada, mientras la Ducati se ve afectada por la lesión de Márquez y la superioridad de Aprilia

El piloto de MotoGP, Marc Márquez, se está preparando para la próxima temporada, mientras la Ducati se ve afectada por la lesión de Márquez y la superioridad de Aprilia. El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo en Castilla y León para investir a Mañueco, que incluye la prioridad nacional.

El piloto de MotoGP, Marc Márquez , ha tenido suerte de que su compañero de equipo, Jorge Martín, no pudo competir con la Aprilia debido a las lesiones.

Esto le permitió correr solo en la pista y prepararse para la próxima temporada. Según el analista, Marc se está arriesgando y se está preparando para dar una paliza a todos en la próxima temporada. La Ducati ha recibido un golpe duro debido a la lesión de Márquez y la superioridad de Aprilia. El golpe más duro es el de Márquez, pero no por culpa de Márquez, sino por lo que está pasando.

Con el hombro no consigue ser el Márquez de antes y él mismo lo ha dicho. Esto es lo más preocupante. En otro tema, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo en Castilla y León para investir a Mañueco, que incluye la prioridad nacional. El PP recoge cuerda cuando desea los votos de Junts, a pesar de que Feijóo se resiste a visitar a Puigdemont en Waterloo.

En Irán, hay una guerra en directo y Kuwait ha suspendido sus vuelos tras un ataque iraní contra su aeropuerto internacional. El incendio forestal de Los Garres en Murcia se encuentra ya sin llama activa, con algunos puntos calientes pero sin riesgo. En Valencia, los profesores están acampando en la Plaza de la Virgen dentro de la huelga indefinida.

La investigación sobre la muerte de una bebé de 14 meses por quemaduras mientras la bañaba la pareja de su madre en Sevilla sigue en curso





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Política Actualidad Marc Márquez Ducati Aprilia Motogp Partido Popular Vox Mañueco Castilla Y León Irán Kuwait Guerra Incendio Forestal Los Garres Murcia Profesores Huelga Indefinida Sevilla Bebé Quemaduras

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El vacile de Diogo Moreira a Márquez: ¡le regaló una foto del momento de su adelantamiento!El rookie adelantó a Marc Márquez en la sprint y de Mugello y después le enseñó a Marc Márquez que había enmarcado el momento en una foto.

Read more »

Marc Márquez señala al hombro como su principal problema tras su caída en Le MansEl vigente campeón de MotoGP, Marc Márquez, asegura que sus dificultades en las carreras de Francia y Catalunya no se deben a la lesión en el pie sufrida en Le Mans, sino a su hombro, que se re-lesionó en Indonesia 2025 y del que fue operado hace dos semanas. Aunque reconoce que no está al 100%, descarta que el pie sea la limitación principal y admite una falta de potencia. El piloto de Cervera apunta a continuar en Ducati al menos un año más.

Read more »

Ogura acusa a Marc Márquez de juego sucio: 'Me vio y soltó el freno'El piloto japonés de Aprilia tuvo una intensa lucha contra Marc Márquez en la carrera de Mugello y acabó por delante.

Read more »

Aprilia espera una remontada de Marc Márquez: 'Si está al 100%, da más valor a nuestros resultados'Paolo Bonora, team manager de Aprilia, confía en que el vigente campeón del mundo recupere su mejor versión lo antes posible para que una lucha con él les aporte un mayor mérito.

Read more »