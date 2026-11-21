La caída de Márquez en la sprint de Portimão complica su décimo título mundial. El piloto de Ducati debe ser noveno o mejor el domingo para asegurar el campeonato.

La narrativa de la temporada se vio alterada drásticamente cuando Marc Márquez, con el dorsal 93 de Ducati, sufrió una caída inesperada en la curva 7 del Autódromo Internacional do Algarve en Portimão. Este incidente ocurrió a menos de dos vueltas del final del sprint, momento en el que el piloto de Cervera se encontraba en tercera posición, lo que le habría permitido sentenciar matemáticamente el campeonato mundial.

Detalles del incidente en la carrera corta

La caída de Márquez tuvo como factor determinante las condiciones de lluvia que afectaban la pista en los últimos compases de la prueba. A pesar de que el piloto mantuvo el liderazgo del grupo durante la mayor parte del recorrido corto, la pérdida de agarre en la séptima curva le costó la oportunidad de cruzar la meta en los primeros lugares. Finalmente, el español logró recuperarse y concluyó la sprint en la quinta plaza, una posición que, aunque le permite mantener las opciones vivas, ya no le garantiza el título de forma directa antes de la carrera principal.

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Posiciones de los rivales al título

Tras la caída del líder, el vencedor de la sprint fue el compañero de Raúl Martín en Aprilia, quien se lleva la victoria por primera vez en esta temporada gracias al problema de Márquez. Este resultado mantiene vivas las posibilidades remotas de los pilotos de Aprilia para alzarse con el Campeonato del Mundo. Por otro lado, el de Cervera se mantiene en la carrera por el título, aunque ahora depende de los resultados del domingo y de que sus rivales, tanto el madrileño como el italiano, no obtengan los máximos puntos posibles.

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Escenario para la carrera del domingo

El panorama para el próximo domingo es crítico pero favorable para Marc Márquez si mantiene la disciplina. Será campeón este domingo si termina la carrera larga en la novena posición o mejor, pase lo que pase con el rendimiento de sus rivales directos. Incluso existe una posibilidad de celebrar el título sin puntuar, siempre y cuando el piloto madrileño no termine primero o segundo, y el piloto italiano gane la carrera.

La búsqueda del décimo título histórico

La consecución de este campeonato marcaría un hito histórico para el piloto, que aspiraba a su décimo título mundial de motociclismo, incluyendo su octavo en la categoría reina. Hasta la fecha, su palmarés incluye los títulos de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025 en MotoGP, además de los logros en categorías inferiores como el de 125 cc en 2010 y el de Moto2 en 2012. La carrera del domingo determinará si este récord histórico se consolida o si los rivales logran revertir la tendencia.