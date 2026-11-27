El ocho veces campeón del mundo marcó un tiempo de 1:28.483 en la práctica oficial del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, superando el registro previo con más de dos décimas.

El ocho veces campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, consolidó su despedida de la categoría reina con un tiempo de 1:28.483 en la práctica oficial del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Este registro, establecido en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, supone una nueva marca absoluta para la pista y representa el último hito deportivo de la carrera del piloto valenciano antes de su retiro definitivo.

Márquez supera el récord histórico en la última sesión

El líder de la clasificación general, Marc Márquez, demostró su velocidad dominante al batir el récord que poseía el italiano Marco Bezzecchi, quien había establecido un tiempo de 1:28.809 la temporada anterior. Con una vuelta en 1:28.483, el piloto de Repsol Honda RC 213 V superó la marca previa en más de dos décimas de segundo, asegurando así la polea virtual para la carrera final de la temporada.

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La sesión comenzó con un ritmo alto desde la octava vuelta, cuando Marc Márquez marcó un tiempo de 1:29.204, ubicándose por delante del francés Johann Zarco. Posteriormente, Fabio Di Giannantonio, también con Ducati, redujo la brecha con un crono de 1:29.086 en su décima vuelta, manteniendo la tensión alta entre los competidores de primer nivel.

La carrera de los tiempos y los obstáculos en pista

El italiano Marco Bezzecchi aprovechó su momento para subir nuevamente el listón, registrando un tiempo de 1:28.791 que superaba el registro de Raúl Fernández. Sin embargo, la consistencia del líder del campeonato mostró su superioridad en las vueltas finales. Mientras tanto, los problemas mecánicos afectaron a otros pilotos, como la situación de Jorge Martín, quien tuvo que dejar su moto en el lado opuesto del muro de boxes.

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La clasificación se movió constantemente con cada vuelta. Raúl Fernández ascendió a la tercera posición temporal con un crono que superaba a Marc Márquez por 25 milésimas, pero la clasificación final se alteró drásticamente cuando el ocho veces campeón del mundo se fue por los suelos en la curva seis. A pesar del susto, pudo recuperar su moto y continuar con la sesión, demostrando la resistencia física necesaria para este tipo de eventos de alto nivel.

Clasificación directa y el adiós a la competición

En la recta final de la práctica, con menos de diez minutos restantes, Marc Márquez paró el cronómetro en 1:28.483, consolidando su mejor marca de la jornada. Este tiempo dejó a Marco Bezzecchi, quien había marcado 1:28.809, a más de dos décimas de distancia. Jorge Martín, aunque con el décimo tercer mejor tiempo inicial de 1:29.362, logró entrar en la segunda clasificación directa en su última vuelta.

Los pilotos que disputarán la primera fila de la parrilla son el campeón en título, Marc Márquez, y Pol Espargaró, junto con Fermín Aldeguer, Fabio Di Giannantonio y Jorge Martín. Esta práctica oficial cierra el ciclo de la temporada 2024, dejando claro que el piloto más laureado de la historia sigue siendo una referencia ineludible en el circuito valenciano hasta su última carrera.