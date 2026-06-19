Marc Márquez ha reconocido que aún no ha podido superar por completo los problemas físicos sufridos a finales del año pasado, que se han sumado a varias caídas y un paso por quirófano tras el. Además, ha detallado su programa de recuperación y ha destacado que su estado de salud es lo único que preocupa al piloto.

Marc Márquez ha reconocido que aún no ha podido superar por completo los problemas físicos sufridos a finales del año pasado, que se han sumado a varias caídas y un paso por quirófano tras el.

Además, ha destacado que aunque pequeña sea, se está en un proceso de crecer a nivel físico. También ha recordado las últimas citas del calendario y ha compartido las aspiraciones que tendrían actualmente en Borgo Panigale. Marc ha expresado que tiene que ir arreglando su condición física y ha detallado su programa de recuperación, que incluye fisioterapia y médicos.

Además, ha señalado que su estado de salud es lo único que preocupa al piloto, ya que ha afirmado que ir en moto no se olvida. El piloto catalán también se ha mostrado ilusionado con el test que aguarda para recopilar información para sus equipos actuales.

Por otro lado, ha añadido que la moto siempre ha estado entre las mejores, si no la mejor, para luchar por un Mundial y ha destacado que en base al estilo, puede costar más o no. Por último, ha hablado de la entrada de 4,4 millones de euros de Quirón en los tres primeros años de su relación con la novia de Ayuso y ha relatado que le drogó antes de forzarle a tener sexo a una menor con discapacidad. También ha hablado de bibliotecas y museos para la gloria de los presidentes de EEUU





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