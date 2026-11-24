Marc Márquez, proclamado campeón del mundo por décima vez, explica cómo remontó 102 puntos durante el curso pese a las molestias físicas que arrastró en la temporada.

Marc Márquez, proclamado campeón del mundo por décima vez el pasado domingo, ha reconocido que rendirse nunca fue una opción, incluso en sus peores momentos de la temporada. El piloto explicó sus sensaciones en una entrevista concedida a su patrocinador Estrella Galicia 0,0, en la que repasó el camino que le llevó a conquistar el título.

Según sus propias palabras, el título llega después de una remontada que nunca antes había vivido en su carrera deportiva. Marc Márquez subraya que, mientras existan opciones matemáticas, la palabra imposible no entra en la cabeza de un atleta de competición.

Also read Marc Márquez suma su octavo título de MotoGP, el décimo de su carrera deportiva

Cómo Marc Márquez remontó 102 puntos en la temporada

Marc Márquez logró remontar 102 puntos durante el curso para hacerse con el título mundial de MotoGP. El piloto afirma que nunca había podido recuperar una diferencia tan grande en la clasificación, algo que él mismo define como una situación inédita en su trayectoria.

Marc Márquez explicó que, dentro de su entorno y de su equipo, él era quien menos confiaba en conseguir el campeonato. Sin embargo, asegura que esa falta de presión externa le dio la tranquilidad necesaria para regresar de su lesión y afrontar las carreras con más calma.

Advertisement

El punto de inflexión llegó tras dos victorias que, según el piloto, le ofrecieron las alitas pequeñas que necesitaba para ir reforzando sus opciones poco a poco. A partir de ahí, Marc Márquez fue sumando resultados en las carreras siguientes y continuó recortando distancia con sus rivales.

Las molestias físicas y el proceso de adaptación

Marc Márquez reconoce que la temporada ha sido, sobre todo, un periodo de adaptación. El piloto explica que empezó el curso confiando en su instinto, la forma en la que había pilotado durante toda su carrera deportiva, pero que tuvo que replantear su estilo para entender qué podía hacer en cada situación.

El piloto señala que fueron claves la caída y el test de Jerez, momento en el que detectó que algo estaba pasando en su brazo. Según relató, a partir de esa evaluación comenzó un proceso de adaptación para encontrar un equilibrio entre sus sensaciones y las exigencias físicas de cada fin de semana.

Marc Márquez admite que los resultados ocultaron el sufrimiento que vivió durante buena parte del año. Explica que hubo carreras en las que ganó y no logró sonreír, debido al dolor y a las molestias acumuladas durante la competición, una situación que, según sus palabras, le impidió expresarse con normalidad tras cada victoria.

Para gestionar ese desgaste, el piloto asegura que optó por controlar todas las variables posibles de un fin de semana de carreras. Con ese método, según explicó, buscaba minimizar riesgos y maximizar los puntos en cada cita del calendario.

Advertisement

Rivales, relevo generacional y próximos pasos

Marc Márquez destacó el nivel de sus principales rivales durante la temporada y reconoció la dificultad que supusieron para su campaña. El piloto elogió el ritmo de Marco Bezzecchi, al que considera el más rápido de la categoría este año, aunque señala que también cometió errores en momentos clave.

Sobre Jorge Martín, Marc Márquez lo describió como un luchador nato que mantuvo la paciencia necesaria y le puso las cosas muy difíciles hasta el final. El piloto recordó que, tras lesionarse en la carrera Sprint de Australia, Jorge Martín decidió volver cuanto antes y arriesgar su condición física para pelear por el título.

Marc Márquez también habló del relevo generacional, al que considera inevitable. Según su análisis, pilotos como Pedro Acosta lideran a la nueva generación, con un estilo fresco que irá introduciendo cambios en el pilotaje, y el piloto confesó que envidia el desparpajo de jóvenes como Máximo Quiles, Diogo Moreira y otros pilotos que no sienten la presión de la situación.

En cuanto a los próximos pasos, Marc Márquez anunció que quiere saborear el presente y disfrutar este título antes de pensar en el futuro. El piloto indicó que la siguiente cita en su agenda será el test del martes, y que tendrá tiempo de planificar lo que viene después, una tarea que admite haber tenido siempre como punto débil.