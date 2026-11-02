Marc Márquez gana en Sepang y se acerca al título tras el abandono de Jorge Martín

La victoria de Marc Márquez en Malasia, sumada al retiro de Jorge Martín, le da una ventaja clave. Yamaha se retira del siguiente GP en Qatar por seguridad.

Marc Márquez logró una victoria contundente en el Gran Premio de Malasia disputado en Sepang, aprovechando la ausencia forzada de su principal rival, Jorge Martín. El piloto de Ducati demostró una superioridad clara en pista, asegurando un punto de inflexión crucial en la temporada y situándose a un paso de coronarse campeón del mundo. Con esta victoria, Márquez amplía su ventaja en la clasificación hasta los 44 puntos sobre el español de Aprilia.

Jorge Martín abandona por fractura en Australia

Jorge Martín había llegado a la pista con la firme intención de competir a pesar de la fractura que sufrió previamente en Australia. El piloto comprendía que su ausencia le dejaría prácticamente fuera de la lucha directa por el título contra Marc Márquez. Sin embargo, tras recibir el visto bueno médico y salir a la pista el viernes, completó solo tres vueltas en la Práctica de Sepang antes de que su equipo, Aprilia, confirmara que no estaba en condiciones físicas para competir. El sábado por la mañana se anunció oficialmente su abandono definitivo.

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Héctor Garzó toma la oportunidad en Ducati

Con la retirada de Martín, su rival directo, Héctor Garzó vio la oportunidad perfecta para destacar en una jornada dominada por Ducati. El piloto catalán, que había sufrido una dura caída sin consecuencias el viernes, pilotó con menos presión y sin necesidad de arriesgar tanto como en otras ocasiones. En la sesión de clasificación, Garzó terminó en la segunda posición, quedando a apenas 0.070 segundos de su hermano Pedro Acosta, marcando un resultado notable para el equipo.

Márquez reafirma su mentalidad de lucha

A pesar de su inapelable victoria y de contar con 44 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, Marc Márquez mostró cautela en sus declaraciones. El piloto señaló que el trabajo no se ha acabado y evitó caer en la trampa de la euforia prematura. Márquez insistió en mantener la misma mentalidad de concentración, recordando que quedan pocas carreras pero muchos momentos importantes por definir. Con 111 unidades todavía en juego en el campeonato, el campeón actual entiende que cada punto es vital para asegurar el título.

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Martín se centra en Qatar y lealtad al equipo

Por su parte, Jorge Martín explicó que era imposible correr este fin de semana en Sepang debido a sus condiciones físicas. El madrileño detalló que el problema no era el dolor, sino la falta de firmeza al frenar, lo que impedía un rendimiento competitivo. No obstante, afirmó que no se rinde y prometió seguir luchando, con el objetivo de estar listo para Qatar. Aunque consideró que el campeonato ya estaba perdido para él, explicó que seguirá compitiendo por lealtad a su equipo y su gente, recordando que ya es campeón y que la lucha continúa más allá del título.

Yamaha se retira del GP de Qatar por seguridad

La noticia más impactante de la semana ocurrió tras la carrera, cuando Yamaha anunció que no viajarían a Doha para el próximo Gran Premio. Debido a la tensa situación en Oriente Medio, el equipo japonés decidió mantener sus políticas corporativas de restricción de viajes. Esta decisión provocó una inmediata y dura respuesta de la dirección de MotoGP, que advirtió sobre sanciones, implicaciones contractuales y repercusiones deportivas gestionadas por la FIM.

Clasificación provisional y próxima cita

En la clasificación general, Marco Bezzecchi se mantiene con 332 puntos, mientras que Raúl Fernández suma 236 puntos en la tabla de pilotos. La próxima parada de la categoría estaba programada para el 6 al 8 de noviembre en Qatar, pero la ausencia de Yamaha deja un vacío significativo en la parrilla. El equipo espera regresar en el Gran Premio de Portugal, reafirmando su compromiso a largo plazo con la categoría mientras se evalúa la situación geopolítica.