El piloto español Marc Márquez se consagra como décuple campeón del mundo al ganar el GP de Portugal, igualando récords históricos en MotoGP.

Marc Márquez ha logrado este domingo en el circuito de Portimao su décimo título mundial de motociclismo, consolidándose definitivamente entre los pilotos más laureados de la historia de la disciplina. Con este logro, el español iguala la cifra de diez coronaciones y se posiciona como el tercer piloto con más títulos en la máxima categoría, superado únicamente por Giacomo Agostini con quince y Ángel Nieto con doce.

Récords históricos en MotoGP

El título obtenido en la ronda portuguesa representa el octavo campeonato de Márquez en la categoría reina, un hito que lo empareja con leyendas como Valentino Rossi, Mike Hailwood y Carlo Ubbiali. Con un palmarés que incluye 106 victorias totales, de las cuales 80 corresponden a la élite del motociclismo, Márquez ha escrito una de las páginas más memorables del deporte motor durante la última década.

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Superación tras lesiones y cambio de moto

La trayectoria del piloto de Cervera ha estado marcada por una difícil superación física y mecánica tras su grave accidente en 2020. Las cuatro intervenciones quirúrgicas y episodios de diplopía entre 2021 y 2023 parecían indicar el fin de su carrera, pero su llegada a Gresini Racing cambió el curso de su vida profesional.

El cambio a una Ducati, pilotada junto a su hermano Álex, marcó un punto de inflexión crucial. Márquez logró adaptar su estilo de conducción a una máquina con exigencias distintas, una habilidad que perfeccionó al dar el salto al equipo oficial en 2025. Esta evolución técnica le permitió recuperar el nivel competitivo necesario para luchar por los títulos mundiales.

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Remontada espectacular en la temporada

Aunque la temporada 2026 comenzó con dificultades, marcando una distancia considerable de hasta 173 puntos con Marco Bezzecchi en el liderato, Márquez protagonizó una remontada extraordinaria. Al llegar al Gran Premio de Catar, el español ya era líder del mundial con una ventaja de 44 puntos sobre Jorge Martín y 67 sobre Bezzecchi.

En el circuito portugués, Márquez demostró una estabilidad mental y física impresionante. A pesar de sufrir una caída en la carrera esprint, no cometió errores en la carrera principal y aseguró el título con antelación, sellando su legado como un competidor resiliente capaz de superar las peores adversidades.

Legado consolidado en la historia

El décimo título mundial de Marc Márquez cierra un ciclo de resiliencia y dominio que ha dejado una huella imborrable en el deporte. Al igualar a Giacomo Agostini en la máxima cilindrada, el piloto español demuestra que su capacidad de adaptación y su talento natural continúan siendo elementos clave para competir en la élite del motociclismo mundial.