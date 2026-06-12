Marc Márquez busca una remontada histórica en MotoGP mientras crecen las investigaciones contra Zapatero y tensiones internacionales

El piloto español Marc Márquez aspira a su décima corona en MotoGP con una remontada sin precedentes. Simultáneamente, se abren investigaciones contra el ex presidente Zapatero por joyas, se revelan reuniones políticas entre Leire Díez y Ábalos, Trump anuncia un acuerdo con Irán desmentido por Teherán, SpaceX planea su salida a bolsa y Shakira y Maná inauguran el Mundial 2026.

El piloto ilerdense Marc Márquez se encuentra en una posición histórica en el campeonato del mundo de MotoGP. De lograr su décima corona, consumaría la mayor remontada en la historia de la categoría reina del motociclismo, y algunos seguidores tienen fe ciega en que pueda lograrlo.

A pesar de haber perdido dos grandes premios enteros, equivalentes a 74 puntos en juego, hay quien lo considera un firme candidato al título. Esta situación se produce tras un Gran Premio de Hungría significativo para la marca Ducati, donde Márquez combinó su victoria número 100 con el centenario de la marca italiana: 100 victorias de Marc, 100 victorias de Ducati y 100 años de Ducati.

Sin embargo, el contenido noticioso también incluye otras informaciones políticas y económicas. El juez Calama ha abierto una pieza separada para investigar al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando relacionados con unas joyas halladas en su despacho.

Por otro lado, se revela que Leire Díez, actualmente en el foco político, se reunió en varias ocasiones con el ex ministro José Luis Ábalos para controlar su línea de defensa y estrategia de comunicación. En el ámbito internacional, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump declaró "terminada" la guerra con Irán tras anunciar un acuerdo que Teherán niega rotundamente, afirmando que los iraníes "han aceptado no fabricar nunca armas nucleares".

En el sector empresarial, SpaceX prepara su salida a la bolsa en una operación que convertiría a Elon Musk en el primer billonario del planeta. Finalmente, el Mundial de Fútbol 2026 fue inaugurado en el Estadio Azteca con un espectáculo protagonizado por Shakira y Maná, lleno de música y color. Esta serie de noticias muestra la diversidad de temas que captan la atención pública, desde el deporte hasta la política, la economía y la cultura





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