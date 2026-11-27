El campeón del mundo Marc Márquez confirma su despedida definitiva de la categoría reina del motociclismo, poniendo fin a una era dorada marcada por lesiones y gloria histórica.

El piloto español Marc Márquez, recién coronado campeón del mundo a sus 33 años, ha anunciado oficialmente su retirada de la máxima categoría del Mundial de Motociclismo de la FIM. Esta decisión pone fin a una trayectoria profesional excepcional, a pesar de que el corredor de Cervera (Lleida) había renovado previamente su contrato por dos temporadas más con su escudería actual. El announcement se formalizó en el Circuito de Cheste, donde el eight veces campeón mundial compartió los detalles de su paso por la élite del deporte motor.

Lesiones y salud determinan la decisión de retirarse

La operación quirúrgica realizada en su hombro derecho tras sufrir una caída grave durante el GP de España fue el detonante principal para tomar esta resolución. Además, la diplopía o visión doble que experimentó en carreras posteriores a la lesión le obligaron a evitar riesgos innecesarios para su salud. Estos factores médicos forzarono la decisión de no continuar compitiendo al nivel máximo que la categoría exige, aunque sí logró una notable remontada de 106 puntos que culminó con la certificación del título en el GP de Portimao en Portugal.

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Márquez explicó que la victoria en Portimao le dio el permiso necesario para comunicar al mundo entero una decisión que ya había mantenido en secreto meses atrás. En una comparecencia improvisada en el box, el piloto reveló que solo había informado previamente a su hermano Álex sobre su intención de retirarse. Este contexto de confidencialidad previa contrastó con la apertura mostrada posteriormente ante la prensa y los medios internacionales que cubrieron el evento.

Mensajes visuales y confirmación pública del adiós

Antes de la rueda de prensa oficial, durante los entrenamientos libres, las cámaras captaron a Márquez en su box lanzando un beso a los objetivos audiovisuales. Posteriormente, se mostró una serie de carteles secuenciales donde el piloto comunicaba su despedida. Los mensajes comenzaban con la frase en inglés We'll talk later, but first... y continuaban agradeciendo a todos los que han sido parte de este journey. El tercer cartel expresaba que esperaba que el público hubiera disfrutado tanto como él.

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Para cerrar la secuencia de anuncios, un último letrero declaraba This will be my last race in MotoGP, confirmando el fin de su participación en la categoría reina. El mensaje final concluía con la frase We Made History, resaltando el legado construido a lo largo de su carrera. Esta estrategia visual permitió confirmar la noticia de manera dramática antes de las declaraciones formales, asegurando que el mensaje trascendiera más allá de las paredes del circuito.

Reacciones de Ducati y análisis de la nueva generación

La marca Ducati esperó al viernes para anunciar formalmente la decisión del piloto, un día después de que se rumoreara la noticia. En entrevistas previas, el equipo italiano había hablado sin tapujos sobre su retirada cuando las lesiones impedían a Márquez rendir al máximo nivel. No obstante, en la rueda de prensa en Cheste, el español indicó que tendría mucho tiempo para hablar sobre su futuro inmediato, aunque se comprometió a ayudar a Ducati a ganar el Mundial de constructores.

El octavo campeón mundial también reflexionó sobre los cambios generacionales inevitables en el deporte. Reconoció que, por mucha experiencia y títulos acumulados, llegará un día en que la nueva generación lo apartará gradualmente. Señaló que esta nueva oleada introduce estilos de pilotaje diferentes y aporta una frescura distinta. En este contexto, consideró que Pedro Acosta es el líder indiscutible de la nueva generación que está irrumpiendo con fuerza en el panorama del motociclismo mundial.