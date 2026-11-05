Marc Giró rechaza entrevistar a la ultraderecha en laSexta durante monólogo de Cara al Show

El presentador de laSexta defiende su postura frente a la ultraderecha en 'Cara al Show' mientras el PP niega su presencia en TV7. Un debate sobre el papel de los medios en la democracia.

Marc Giró, reconocido presentador de laSexta, ha utilizado su espacio en el programa 'Cara al Show' para explicar públicamente su negativa a realizar entrevistas a candidatos políticos de la ultraderecha. Esta decisión, anunciada durante el monólogo de apertura del miércoles 4 de noviembre, se enmarca en el contexto de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Giró ha destacado que su objetivo principal es promover contenidos de calidad y cultura, excluyendo explícitamente la plataforma para ideas que considere fascistas.

Defensa de la promoción cultural versus ultraderecha

El presentador de laSexta ha argumentado que su programa está dedicado a la promoción de artistas y creadores, citando ejemplos recientes como la presencia de Carmen Maura para presentar su serie, la participación de Victoria Luengo en el cine, la promoción de la película 'La Bola Negra' por parte de los Javis, y la presentación del último disco de Pablo López. Sin embargo, ha cuestionado rotundamente qué tipo de mensaje promocionaría un candidato de la ultraderecha, llegando a la conclusión de que su presencia equivaldría a promover el fascismo. Esta postura ha sido el eje central de su intervención, estableciendo un claro límite ético en la cobertura mediática.

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Sketch satírico contra el discurso de odio

Para ilustrar su postura, Giró realizó un sketch satírico donde interpretó una entrevista con un personaje ficticio llamado Jaime Motosierra, representante de un partido de extrema derecha. Durante la farsa, un traductor ficticio revelaba las traducciones ocultas de las declaraciones del invitado: al mencionar la prioridad nacional, se interpretaba como 'a tomar por culo los moros'; sobre las rebajas fiscales, 'a tomar por culo lo público'; y en cuanto a las pensiones, 'a tomar por culo los viejos'. El sketch concluía con el personaje gritando '¡viva Franco!' y escondiéndose en un armario, una metáfora visual de la exclusión social y política que Giró considera necesaria.

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Comparativas políticas y la séptima cadena

En el mismo contexto mediático, otros programas de la cadena han abordado temas políticos de actualidad. En 'El Intermedio', el presentador Wyoming ha realizado una comparación entre la dimisión de Óscar Puente y la de Carlos Mazón, calificando la situación como insólita en la política española. Por su parte, la cadena laSexta ha manifestado que llega a la séptima edición con un objetivo realista de audiencias, aunque ha destacado la falta de respuesta del Partido Popular (PP) a su invitación para participar en sus programas. La cadena ha sostenido que una televisión plural no se puede entender sin la presencia de todos los partidos en la mesa.

Contexto de la grabación y declaraciones

El programa de este miércoles 4 de noviembre correspondía a una grabación realizada el miércoles anterior, previa a los sucesos que marcarían la agenda política. En un faldón informativo, se señaló que el presentador pronunció su habitual monólogo de apertura. Durante esta intervención, Giró reiteró que, mientras otros candidatos concurrirán a las elecciones del próximo 29 de noviembre, su intención es toda la contraria. Ha defendido que la democracia requiere espacios de debate respetuosos y culturales, pero que la ultraderecha, con sus propuestas de odio, no merece la legitimación de su plataforma televisiva. Esta decisión refleja una línea editorial clara en laSexta, que prioriza la dignidad del debate público sobre la simple cobertura noticiosa.