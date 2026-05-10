Marc Giró irrumpió en laSexta Xplica y disfrutó de la cena antes de subir al plató. Una pequeña dosis de humor y una advertencia sobre la ultraderecha

La llegada del humorista catalán, Marc Giró, en laSexta Xplica significó la interrupción de la tertulia que mantenían los colaboradores del programa. Giró compartió su programa Cara al Show con la cadena y aprovechó para hacer un pequeño show con unos colegas del Gobierno con una advertencia sobre la ultraderecha. Además, Fernando Clavijo habló de la presencia de los ratones del hantavirus en el crucero Hondius, pero no consiguió evitar su entrada en el puerto de Granadilla.

Por orden del regidor, Marc Giró irrumpió este sábado en el plató de laSexta Xplica al filo de la medianoche. Su llegada, lógicamente, paralizó la tertulia que hasta entonces mantenían los colaboradores del programa, y aportó una pequeña dosis de humor al siempre acalorado debate sobre los temas de actualidad.

El showman catalán se sentó junto a José Yélamo en esa parte de la mesa que suelen ocupar los analistas que son más críticos con el Gobierno, a los que hizo alguna que otra advertencia sobre los peligros de acercarse a la ultraderecha. Giró traía como cometido promocionar Cara al Show, su nuevo programa con laSexta.

Se ha convertido en una de las grandes estrellas de la cadena y como tal fue recibido en el camerino que habilitaron para que esperase antes de entrar al plató de Yélamo. Al parecer, comida no le faltó.

'Me han puesto catering y estoy como un ceporro. Voy a salir de aquí rodando. Nunca habían visto ustedes una persona comunista de izquierdas tan bien alimentada', bromeó el humorista. Si le costó digerir la cena que le habían preparado sus compañeros, aún más indigestas fueron las palabras del presidente de Canarias.

Fernando Clavijo acababa de anunciar que no permitiría que el Hondius –el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus– fondease en el puerto de Granadilla porque, entre otros motivos, cabía la hipotética posibilidad de que algún ratón contagiado llegara desde el barco a la orilla de la costa.

'Tenemos reparo a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que ponga en peligro la seguridad de los canarios', advirtió ante las cámaras de televisión. Desde el plató de laSexta Xplica le escuchaban atentamente el presentador del programa, los contertulios y el propio Giró, que reaccionó con sorpresa ante el aviso de Clavijo.

El invitado dijo que este 'cuento' de 'los roedores saltando del barco' le recordaba al de 'las armas de destrucción masiva', el argumento que utilizó Estados Unidos para justificar su invasión de Irak.

'Me da la sensación de que Clavijo habla para su público y no tiene una visión global del asunto', añadió. 'Lo de los roedores saltando del barco es muy surprising. Según un informe de Sanidad, los ratones del hantavirus no viven en zonas portuarias o cercanas a la costa 'por lo que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio si es que hubiera una remota posibilidad de su presencia en el crucero', informa elDiario.es





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