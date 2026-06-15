Marc Cucurella se sincera sobre la crianza de su hijo con autismo: "Le encanta ir a los partidos, pero por el iPad"

El futbolista español Marc Cucurella habla en una entrevista sobre cómo él y su pareja afrontan el autismo de su hijo mayor Mateo, revelando que el niño disfruta ir al estadio principalmente para ver películas en la tablet. Una historia que visibiliza la realidad de muchas familias y promueve la empatía.

Marc Cucurella , futbolista de la Selección Española y del Chelsea, ha ofrecido una entrevista en la que se ha sincerado sobre la crianza de su hijo mayor, Mateo, diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA) cuando tenía apenas 13 meses.

En la conversación, el lateral catalán explicó cómo él y su pareja, Claudia Rodríguez, afrontan los días de partido con el pequeño en la grada.

"Le encanta ir a los partidos, pero porque no ve nada. Es su momento de tener el iPad y ver películas, que lo tiene prohibido", confesó Cucurella, desvelando así una divertida anécdota que refleja la realidad de muchas familias con niños autistas. El futbolista reconoció que al principio fue difícil asimilar el diagnóstico, ya que Mateo era un niño muy cariñoso y no presentaba los signos típicos que él asociaba con el autismo.

Sin embargo, con el tiempo han aprendido a entenderlo y a adaptar su vida a sus necesidades.

"Cuando tienes un hijo autista debes aprender a entenderlo", afirmó Cucurella, quien destacó la importancia de visibilizar este trastorno para ayudar a otras familias que atraviesan la misma situación. En la entrevista, también relató cómo su pareja es la encargada de llevar a Mateo y a sus otros dos hijos al estadio, y cómo tratan de que el pequeño esté en un lugar tranquilo, como un palco, para evitar el exceso de ruido y aglomeraciones.

"Al final hace mucho calor y a él le gusta estar más fresquito, con el aire acondicionado, piscina... ", añadió entre risas. Cucurella subrayó que, aunque a veces es complicado, han recibido un gran apoyo desde que decidieron hablar públicamente sobre el tema. El defensa español también quiso mandar un mensaje de esperanza y normalidad a todas las personas que viven con autismo.

"Al final tenemos problemas como tiene cualquier otra persona", señaló, recordando que la clave está en la empatía y la comprensión. La entrevista, cargada de sinceridad, ha servido para humanizar un trastorno que afecta a millones de personas en todo el mundo. Cucurella, conocido por su entrega en el campo, demuestra así que también es un ejemplo fuera de él, apostando por la visibilidad y la aceptación de la neurodiversidad





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