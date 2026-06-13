Marc Cucurella revela cómo su hijo autista disfruta de los partidos de fútbol con su tableta

El futbolista de la Selección española cuenta que su hijo mayor, diagnosticado con TEA, asiste a los encuentros para ver películas en la tableta, no por el juego. Describe las adaptaciones que hacen en el estadio para que el niño esté cómodo y reflexiona sobre la crianza de un hijo con autismo, agradeciendo el apoyo recibido y pidiendo normalización.

Marc Cucurella ha hablado abiertamente sobre la crianza de su hijo mayor, Mateo, diagnosticado con trastorno del espectro autista ( TEA ). El futbolista de la Selección española, actualmente en el Chelsea, y su pareja, Claudia Rodríguez, han compartido cómo adaptan su vida familiar, especialmente en lo que respecta a asistir a los partidos de fútbol .

Según Cucurella, a Mateo le encanta ir al estadio, pero no por el partido en sí, sino porque es su momento para ver películas en la tableta, algo que en casa tiene prohibido. Para manejar el ruido y las aglomeraciones, suelen colocarlo en el palco para que pueda estar más cómodo y desconectar de la multitud.

El jugador reconoce que criar a un hijo con autismo ha sido un aprendizaje constante y que, aunque su fama aporta ciertos privilegios, también enfrentan desafíos comunes a cualquier familia. Agradece el apoyo recibido tras hacer público su testimonio, que ayuda a visibilizar una condición muy extendida. Más allá de los logros deportivos, Cucurella destaca la importancia de la empatía y la comprensión, recordando que, al final, todos tienen problemas, y el suyo es particular pero no excepcional





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TEA Autismo Marc Cucurella Hijo Fútbol Selección Española

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pedro Acosta 'pasa' de Valentino Rossi: 'Marc Márquez es el mejor'El piloto de KTM, que seguramente comparta equipo con el ilerdense en 2027, ha elogiado al vigente campeón.

Read more »

Marc Márquez reconoce que le 'costaría' superar otra lesiónEl vigente campeón del mundo, cuando le preguntan por sus opciones al título, afirma que tiene 'más a perder que a ganar'.

Read more »

Pedro Acosta ya habla de enfrentarse a Marc Márquez en DucatiEl murciano reconoce que 'incluso si perdiera, sería un honor perder contra él'.

Read more »

La impotencia de Marc Márquez: 'Soy más rápido que nunca, pero el cuerpo no me acompaña'El expiloto Rubén Xaus se ha puesto en la piel del vigente campeón de MotoGP tras las múltiples lesiones que ha sufrido.

Read more »