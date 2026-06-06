Marc clasificó para la 'Q2' y se mostró sólido, mientras que Giannantonio, Bagnaia y Bezzecchi buscarán acechar a Marc, Pedro y Fermín

Marc clasificó para la 'Q2' con un discreto séptimo puesto y mostró una sólida actuación en la clasificación. Giannantonio, Bagnaia y Bezzecchi, en la segunda línea, buscarán acechar a Marc, Pedro y Fermín. Además, hay noticias sobre la Visita del papa León XIV, la ONG SOS Wildfire, la creación de las 'Smartbox' y un robo de móvil en Marruecos.

Marc clasificó el viernes para la 'Q2' con un discreto séptimo puesto, pero en el momento de la verdad no falló. Aunque se cayó en una curva, se levantó rápidamente.

Faltando poco más de un minuto y medio para el final de la sesión, Marc se colocó primero, separando al del Puerto de Mazarrón del del Cervera en una clasificación muy ajustada y con una primera línea 100% española. Salirá tercero. Detrás del tridente español aparece un tridente italiano. Giannantonio, Bagnaia y Bezzecchi buscarán acechar a Marc, Pedro y Fermín desde la segunda línea.

Deja una actuación espectacular solo una semana después de volver de su recuperación.

No hay que olvidar que hace poco menos de un mes, Marc estaba pasando por quirófano para operarse de una Visita del papa León XIV, en directo | Madrid, preparada para la llegada del papa con una recepción con los reyes y con Pedro Sánchez Leire Díez apuntó 'reunión con P. S.' en una de sus agendas incautadas por la UCO en la causa de las cloacas del PSOE SOS Wildfire, la ONG de bomberos forestales que enseña a los pueblos de León a defenderse de los incendios: 'No podemos obviar la realidad' El multimillonario creador de las 'Smartbox' pide cambiar la ley en Francia para poder desheredar a sus cinco hijos y donar su fortuna He-Man, el muñeco que revolucionó la televisión infantil y salvó a Mattel en los años 80: se convirtió en una máquina de vender juguetes Los 1.000 kilómetros del móvil robado a una reportera de Equipo de Investigación: un viaje a Marruecos y un negocio muy lucrativ





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