Marc Barceló: El Joven Prodigio del Ajedrez Que Conquista el Mundo

Con tan solo nueve años, Marc Barceló ha logrado convertirse en campeón mundial de ajedrez, demostrando un talento excepcional y dedicación que lo proyectan hacia una prometedora carrera en este deporte mental.

Tarragona EFE. Marc Barceló es un niño prodigio del ajedrez. Con tan solo seis años, en lugar de asistir a un campamento de verano, su padre le introdujo al mundo del ajedrez para mantenerlo entretenido en casa. Lo que comenzó como un simple juego se convirtió en algo extraordinario, culminando tres años después con su proclamación como campeón mundial en la categoría sub-9 en un campeonato celebrado en Turquía. “En un mes ya ganaba a mi padre”, recuerda Barceló, nacido en Tarragona en 2016, quien define el ajedrez como “un videojuego que desarrolla el cerebro y es muy divertido”. Durante aquel verano, su padre, Javier, originario de Zaragoza, le instaló una aplicación en su teléfono móvil para que pudiera jugar online con personas de todas partes. “La mayoría de los rivales eran mayores que yo, pero casi siempre ganaba”, explica Marc, estudiante de cuarto de primaria y con altas capacidades en Matemáticas.

El ajedrez dejó de ser una simple distracción veraniega para convertirse en un componente fundamental de su vida. Actualmente, dedica dos horas diarias al entrenamiento, combinando clases presenciales y online, y a pesar de su corta edad, ostenta un palmarés envidiable. Ha conquistado un Mundial sub-9 en la modalidad blitz, un Subcampeonato Mundial sub-9 en partidas rápidas, un Campeonato de España sub-10, tres campeonatos de Cataluña (uno sub-8 y dos sub-10) y un meritorio 15º puesto en un Europeo sub-10. Además, se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en obtener el título de Candidate Master, la cuarta distinción más importante otorgada por la Federación Internacional de Ajedrez. Lo logró con 9 años y 2 meses, solo superado por un jugador francés que lo consiguió con 9 años y 5 días. Entre sus referentes, admira al gran maestro estadounidense Bobby Fischer, cuyas partidas estudia para mejorar su juego. “Me gustan la táctica, las combinaciones y jugar al ataque”, afirma el joven ajedrecista, miembro del Club Escacs Tarragona.

El ajedrez ha transformado la dinámica familiar: “Ahora planificamos las vacaciones en función de los torneos”, reconoce su padre. Han viajado a Turquía y Montenegro, recorriendo gran parte de España, y próximamente se dirigirán a Serbia para participar en el Campeonato del Mundo sub-10 de partidas rápidas y blitz. La exigencia deportiva también ha impactado en sus estudios. Las ausencias por torneos pueden llegar a ser de una semana, aunque Marc es un estudiante destacado con buenas calificaciones en diversas materias, especialmente en Matemáticas, Historia, Inglés, Catalán y Castellano. “Me gustan todas las asignaturas, menos plástica”, confiesa.

Su vida social también se ha expandido gracias al ajedrez: “Tengo amigos del colegio y del ajedrez, aunque a estos solo los veo en los campeonatos porque viven en otras ciudades de España o de otros países”, cuenta Marc, quien cumplirá 10 años en agosto. Su talento no se limita al tablero; con cinco años resolvía el cubo de Rubik en poco más de un minuto y disfruta de los puzles y actividades que requieran lógica y concentración. Antes de dedicarse al ajedrez, probó suerte en el fútbol, jugando como centrocampista en el equipo de su colegio. “Tenía buena zurda”, señala su padre, pero “cuando le ponían de defensa se iba al ataque y bajaba andando”. “Mis padres me dijeron: elige, fútbol o ajedrez. Y me quedé con el ajedrez”, comenta Marc, ferviente seguidor del Real Madrid. En su tiempo libre, le gusta jugar al tenis de mesa y montar en bicicleta.

A pesar de la era digital, prefiere evitar el móvil y la televisión, aunque de vez en cuando disfruta de capítulos de ‘Doraemon’. La lectura es otra de sus pasiones; su libro favorito es ‘El Principito’, un regalo de los Reyes Magos después de su participación en una adaptación teatral escolar de este clásico de Antoine de Saint-Exupéry. Marc vive el ajedrez como una diversión, sin presión y con la conciencia de que la derrota es parte del juego. Sin embargo, se toma su pasión muy en serio y tiene grandes aspiraciones: “En el futuro me gustaría llegar a ser gran maestro”. El camino ya está trazado.





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