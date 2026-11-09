Maratón en IKEA Croydon: 42 kilómetros por la tienda sueca

100 corredores competirán en 42,195 kilómetros dentro de la tienda IKEA de Croydon el 13 de diciembre. Una carrera benéfica única en su género.

El próximo 13 de diciembre, la cadena de muebles sueca IKEA albergará un evento deportivo sin precedentes en su sucursal de Croydon, al sur de Londres. Organizado por Sussex Trail Events, esta prueba consistirá en recorrer 42, 195 kilómetros, la distancia oficial de un maratón, exclusivamente dentro de los confines del establecimiento comercial.

Recorrido de 42 kilómetros en interiores

Los participantes tendrán que completar aproximadamente 17 vueltas a un circuito de unos 1,5 kilómetros diseñado para transitar por los pasillos, la zona de exposición, las cajas y el almacén central de la tienda. La carrera iniciará a las 18:00 horas y los corredores dispondrán de un máximo de seis horas para finalizar el trayecto, lo que implica un ritmo sostenido y exigente durante todo el tiempo permitido.

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La organización ha impuesto una estricta limitación de participación, aceptando únicamente a 100 corredores. Esta cifra ha sido alcanzada rápidamente, ya que todas las plazas disponibles se han agotado con anterioridad al anuncio público del evento, evidenciando el alto interés de la comunidad de atletas por esta experiencia atípica.

Detalles suecos y medalla para montar

La organización ha integrado elementos característicos de la marca en la logística de la carrera. Los puntos de avituallamiento seguirán una temática sueca e incluyen la posibilidad de ofrecer las famosas albóndigas del establecimiento como alimento para los competidores. Además, cada corredor recibirá una medalla de finalización que deberá ensamblar por sí mismo, utilizando las instrucciones de montaje incluidas, replicando la experiencia típica de compra del fabricante.

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Este enfoque no solo busca entretener, sino también mantener la identidad de marca durante toda la prueba. La necesidad de ensamblar la medalla añade una capa de interacción con los productos de IKEA, diferenciando esta competición de cualquier otra prueba de atletismo tradicional celebrada en rutas urbanas o naturales.

Beneficencia para Shelter en Londres

Una parte significativa de la recaudación económica generada por este evento tiene un destino social específico. El 16% de los ingresos obtenidos se destinará íntegramente a Shelter, una organización benéfica británica reconocida por su labor en la asistencia a personas sin hogar. Este mecanismo de financiación permite que la actividad deportiva contribuya directamente a causas sociales urgentes en la zona de Londres.

La combinación de deporte, entretenimiento y filantropía define la esencia de esta iniciativa. Los organizadores buscan crear un legado positivo que trascienda el mero rendimiento físico, vinculando la resistencia de los corredores con el apoyo a los más vulnerables de la comunidad local.

Desafío logístico y futuro del evento

Superar la distancia reglamentaria sin comprar productos adicionales dentro de la tienda se presenta como un obstáculo añadido para los participantes. La tentación de adquirir artículos, como una estantería BILLY, compite con la necesidad de mantener el foco en la meta final. Esta dinámica refuerza el carácter lúdico y comercial del evento, sin dejar de lado el rigor deportivo de los 42 kilómetros recorridos.