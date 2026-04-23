Mar Flores a punto de ser abuela y sigue inspirando con su rutina de fitness

A sus 57 años, Mar Flores anuncia que será abuela de nuevo y continúa siendo un ejemplo de salud y forma física, compartiendo su ejercicio favorito para fortalecer el abdomen.

Mar Flores , un icono de la salud y el bienestar, se prepara para celebrar su 57 cumpleaños el próximo 11 de junio, pero la noticia que realmente ilumina su vida es la inminente llegada de un nuevo nieto.

A pesar del paso del tiempo, Mar continúa siendo una inspiración para muchos, demostrando que la edad es solo un número cuando se trata de mantener un estilo de vida activo y saludable. Su compromiso con el fitness es inquebrantable, y sus rutinas deportivas se han convertido en un referente para quienes buscan tonificar su cuerpo, mantener una figura envidiable y, sobre todo, irradiar energía positiva.

La modelo comparte regularmente sus desafíos de fitness, diseñados en colaboración con su entrenador personal, Juanjo Rodríguez, conocido como Juanjo Trainer. Estos desafíos, que suelen durar 21 días, se centran en tonificar diferentes grupos musculares, ofreciendo a sus seguidores una guía práctica y motivadora para alcanzar sus propios objetivos de bienestar. Recientemente, Mar Flores ha compartido un nuevo vídeo que ha captado la atención de sus seguidores.

En este vídeo, revela cuál es su ejercicio favorito para fortalecer el abdomen dentro de su actual programa de entrenamiento. Se trata de un ejercicio desafiante pero efectivo, conocido como plancha dinámica o plank pike tap. Juanjo Trainer explica detalladamente la técnica correcta para realizar este ejercicio, enfatizando la importancia de mantener los brazos rectos durante la fase de plancha.

El movimiento consiste en elevar el glúteo en una posición de 'pike' (como una V invertida) y tocar alternativamente con cada mano el pie opuesto. La clave, según Juanjo, reside en la precisión y el control del movimiento, asegurando que el abdomen se mantenga contraído en todo momento. Mar Flores demuestra la ejecución correcta del ejercicio en el vídeo, mostrando su fuerza y flexibilidad.

Este ejercicio no solo fortalece el abdomen, sino que también mejora la estabilidad del core y la coordinación. La popularidad de este ejercicio entre sus seguidores es testimonio de su efectividad y de la influencia positiva que Mar Flores ejerce en la comunidad del fitness. La dedicación de Mar Flores al ejercicio físico no es solo una cuestión estética, sino una filosofía de vida.

Ella misma ha declarado en numerosas ocasiones que el deporte le ayuda a mantenerse mentalmente activa, a reducir el estrés y a mejorar su calidad de vida en general. Su ejemplo inspira a personas de todas las edades a adoptar hábitos saludables y a priorizar su bienestar físico y emocional. La combinación de una alimentación equilibrada, ejercicio regular y una actitud positiva es, para Mar Flores, la clave para envejecer de forma saludable y disfrutar de la vida al máximo.

Su historia es un recordatorio de que nunca es tarde para empezar a cuidarse y de que la constancia y la disciplina son fundamentales para alcanzar los objetivos que nos propongamos. Además de sus desafíos de fitness, Mar Flores también comparte consejos sobre nutrición y bienestar en sus redes sociales, creando una comunidad online donde sus seguidores pueden encontrar motivación y apoyo.

La llegada de su nuevo nieto añade una nueva dimensión a su vida, y seguramente la inspirará a seguir compartiendo su energía y vitalidad con el mundo. Su compromiso con el bienestar y su capacidad para inspirar a otros la convierten en una figura admirada y respetada en el ámbito del fitness y la salud





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