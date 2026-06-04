Mar de Marchis: la misteriosa creadora que revolucionó el periodismo español en la crisis del 2008

Una investigación revela cómo Mar de Marchis, bajo una identidad ficticia, reclutó a los escritores más prestigiosos de España y convirtió su proyecto editorial en un símbolo de la transformación mediática durante la recesión y el auge de las redes sociales.

Mar de Marchis se convirtió en una figura casi mítica dentro del periodismo español contemporáneo, aunque nunca mostró su rostro. Nacida en la era de la crisis económica que empezó en 2008, supo aprovechar el vacío que dejó el colapso de los medios tradicionales, la caída de la publicidad y el auge de las redes sociales .

Así, creando una identidad virtual basada en una biografía ficticia -una rubia de treinta años, residente en Londres y supuesta representante de futbolistas- logró convencer a destacados escritores como Félix de Azúa, Fernando Savater o Arturo Pérez Reverte para que colaboraran en su proyecto editorial, inicialmente una web que más tarde se materializó en una revista impresa. La imagen de una bola negra de billar pasó a ser el emblema de su publicación y de la propia cuenta de Twitter, simbolizando el misterio que rodeaba a su creadora.

La revista, cuyo nombre se mantuvo en secreto durante años, reunió a una constelación de voces que, a menudo, habían sido despedidas de otras casas mediáticas o simplemente buscaban un espacio fuera del bullicio institucional. Entre los colaboradores figuraron nombres de gran peso como Antonio Muñoz Molina, Maruja Torres, Santiago Segurola, Diego Manrique, Soledad Gallego‑Díaz, Juan Gómez‑Jurado, Manuel Jabois, Iñaki Uriarte, Pablo Amargo, Arnal Ballester, Sean Mackaoui, Ramón Besa, David Jiménez, Walter Oppenheimer, Martí Perarnau, Antoni Daimiel y Javier Espinosa.

Todos aceptaron publicar sin haber visto nunca a la fundadora, pues ella enviaba únicamente fotografías sugestivas y nunca fijaba una reunión cara a cara, manteniendo así una barrera que fortaleció su aura digital. El relato de su vida y su obra fue recolectado por un periodista que entrevistó a ochenta personas para ofrecer un retrato completo de María Jesús Marhuenda Irastorza, tal como aparecía en su documento de identidad hasta su fallecimiento en 2022.

El testimonio colectivo revela que su aparición coincidió con un momento crítico para España: la crisis financiera derivada de la quiebra de Lehman Brothers, el estallido del movimiento 15‑M y la promesa ilusoria de que las redes sociales podrían transformar la realidad. La generación que surgió en aquel periodo, a la que Mar de Marchis pertenecía, creía que internet era un agente progresista capaz de romper con la endogamia del mundo mediático.

Sin embargo, la experiencia mostró que la esperanza se disipó rápidamente, dejando una sensación de frustración y desilusión. La figura de Marchis se presenta, pues, como un síntoma de esa época: una irrupción salvaje, misteriosa y magnética que solo pudo existir en el vacío creado por la crisis de los medios y la ingenuidad digital de una generación que buscaba, sin éxito, reinventar el periodismo.

Años después, la familia y el socio editorial de Marchis expresaron su descontento porque la obra póstuma no contó con su aprobación, lo que subraya la tensión entre la memoria personal y la narrativa colectiva. No obstante, el libro se erige como un documento histórico que permite comprender no solo la vida de una mujer que supo manipular la identidad digital, sino también las dinámicas de un sector en transformación, donde la falta de ideas y recursos abrió una brecha que algunos supieron llenar con audacia y creatividad.

La historia de Mar de Marchis sigue siendo un espejo de los cambios estructurales en el periodismo español y una lección sobre los peligros y oportunidades que la era digital presenta a los mediatizados de cualquier época





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