María Pérez conquista el doblete en Tokio y hace historia en la marcha atlética

La atleta española María Pérez se proclama campeona del mundo en los 20 kilómetros marcha, sumando un nuevo oro a su triunfo en los 35 kilómetros. Un doblete histórico que consolida su dominio en la marcha atlética femenina.

La atleta española María Pérez ha vuelto a inscribir su nombre con letras de oro en la historia del deporte, logrando un doblete histórico en el Campeonato Mundial de Atletismo . La granadina, después de conquistar el oro en los 35 kilómetros marcha, repitió la hazaña en los 20 kilómetros marcha, sumando una nueva medalla dorada a su impresionante palmarés.

Esta gesta la convierte en una de las atletas más destacadas de España y reafirma su dominio absoluto en la disciplina de la marcha atlética a nivel mundial. El éxito de María Pérez no solo radica en sus victorias, sino también en la forma en que las consigue, demostrando una estrategia impecable, una resistencia inigualable y una mentalidad ganadora que la diferencia del resto.\En la prueba de los 20 kilómetros marcha, María Pérez demostró una vez más su habilidad para controlar la carrera. Desde el principio, se mantuvo en el grupo de cabeza, observando a sus rivales y esperando el momento oportuno para atacar. La estrategia fue similar a la utilizada en los 35 kilómetros marcha, donde también supo gestionar la carrera a la perfección. Con el paso de los kilómetros, el grupo de cabeza se fue reduciendo, quedando solo las atletas más fuertes. María, con su impresionante ritmo y determinación, seleccionó el momento perfecto para acelerar y distanciarse del resto. La mexicana Alegna González fue la única que intentó seguirle el ritmo, pero la superioridad de María Pérez se hizo evidente. La española, con un ritmo imparable, se fue alejando, asegurando una victoria que la consolidó como campeona del mundo por cuarta vez, la segunda en esta modalidad. El final fue un paseo triunfal, un reflejo de su dominio y de su capacidad para rendir al más alto nivel en momentos clave. La granadina cruzó la meta con un tiempo de 1:25:54, dejando claro quién manda en la marcha atlética.\La doble victoria de María Pérez en Tokio es un hito para el deporte español y un ejemplo de perseverancia y dedicación. La atleta, que ya había demostrado su valía en el Mundial de Budapest en 2023, repitió su doblete, demostrando que su éxito no es casualidad. La planificación, el entrenamiento y la mentalidad de María Pérez son claves en sus triunfos. No le pesó competir en dos pruebas seguidas, a diferencia de otras competidoras, y supo mantener el ritmo y la concentración en todo momento. El podio, completado por la mexicana González y la japonesa Fuji, refleja el alto nivel de competición en la marcha atlética femenina, pero también la superioridad de la atleta española. El doblete de María Pérez en Tokio es un momento para celebrar y para reconocer el trabajo y el esfuerzo de una deportista que está haciendo historia en el atletismo español





