María José Navia conecta 'El cielo sobre las nubes' con el guionista de El mago de Oz

La escritora chilena María José Navia revela su vínculo familiar con Herman Mankiewicz, guionista de El mago de Oz, en su nueva obra El cielo sobre las nubes.

La escritora chilena María José Navia publica su libro El cielo sobre las nubes, una narrativa que entrelaza la figura de Dorothy con un descubrimiento genealógico inesperado. Durante un entrevista en un hotel de Madrid, la autora reveló que su bisabuelo era primo de Herman Mankiewicz, el guionista no acreditado de la película clásica de Victor Fleming.

El descubrimiento familiar y la película

La conexión directa surge de la investigación sobre los hermanos Mankiewicz. Navia encontró que Herman Mankiewicz fue quien decidió que la cinta iniciara en sepia y pasara al technicolor. También identificó a su otro antepasado, Joseph L. Mankiewicz, director de Cleopatra. Este último aconsejó a un familiar acudir a terapia para evitar medicamentos que causaron adicciones. El hallazgo transformó una obsesión infantil en un proyecto literario estructurado.

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La influencia de L. Frank Baum

Navia estudió los catorce tomos escritos por L. Frank Baum y biografías del autor. Descubrió que Baum fue influenciado por su suegra sufragista al crear a Dorothy. A diferencia de Alicia en el País de las Maravillas, la protagonista era una niña campesina. Su entorno era gris y sus tíos carecían de colorido. Solo su perro Toto representaba alegría en ese entorno.

Tres historias en El cielo sobre las nubes

El nuevo libro cruza tres épocas diferentes y tres vidas distintas. La narrativa pasa del sepia al technicolor para narrar la pérdida y la maternidad. Aborda la vulnerabilidad y la incomodidad con el cuerpo de tres mujeres. Ellas recuperan una inspiración original mediante esta estructura dual. La obra refleja la dualidad entre realidad y ficción en cada trama.

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El impacto en la vida de la autora

Esta conexión artística resolvió la sensación de aislamiento familiar de Navia. Su familia no era lectora ni tenía una gran biblioteca en casa. Los libros eran regalos ocasionales y no había artistas en su parentesco cercano. Hallar un lazo con el arte lejos en el árbol genealógico le dio certeza. Sintió que su presencia en el mundo tenía un origen conectado.

La obsesión durante la pandemia

El encierro durante la pandemia intensificó la fascinación por el camino de baldosas amarillas. La incertidumbre exterior impulsó a Navia a profundizar en la mitología de Oz. El tornado de referencias trajo nuevas perspectivas a su trabajo. Este período definió la estructura y el contenido de su próxima publicación en Seix Barral para el año 2026.