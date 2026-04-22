María Guardiola Investida Presidenta de Extremadura con el Apoyo de Vox

María Guardiola ha sido investida presidenta de la Junta de Extremadura gracias al apoyo de Vox, tras un acuerdo de gobierno que ha generado debate y críticas. La investidura se produjo tras una votación en la Asamblea de Extremadura donde Guardiola obtuvo la mayoría absoluta.

La investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura se consumó este miércoles tras un intenso debate parlamentario de más de tres horas.

La candidata del Partido Popular (PP) obtuvo la mayoría absoluta en la primera votación, gracias al apoyo de 40 diputados: 29 del PP y 11 de Vox. Los 25 diputados restantes, pertenecientes al PSOE (18) y Unidas por Extremadura (7), votaron en contra.

Este resultado es fruto del acuerdo de gobierno alcanzado la semana anterior entre PP y Vox, que otorga a Vox la Consejería de Servicios Sociales, con rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además de un senador autonómico. Guardiola defendió con firmeza el acuerdo, asegurando que permitirá 'mejorar' Extremadura y que no se dará 'ni un paso atrás' en materia de igualdad, enfatizando que los derechos de las personas LGTBI no son negociables.

Criticó duramente a la izquierda por, según su opinión, 'alentar el miedo' y difundir 'bulos' sobre el impacto del acuerdo en la igualdad. Guardiola insistió en que su gobierno cree 'firmemente en la libertad' y gobernará 'para todos', rechazando las 'trincheras morales' que atribuye a la izquierda, y defendió un feminismo 'de hechos y resultados'. Subrayó la importancia de una convivencia 'libre de sectarismos' en una Extremadura 'plural', rechazando el 'odio' que, según ella, la izquierda está fomentando.

En relación con la inmigración, Guardiola criticó lo que considera un intento de 'manipulación' y 'falta de respeto' por parte de la izquierda, afirmando que no aceptará 'lecciones' de quienes, a su juicio, utilizan a los migrantes como 'mercancía política'. Defendió una inmigración 'legal, ordenada y vinculada al trabajo', argumentando que esto no implica 'deshumanizar' a nadie, sino 'respetar' la dignidad de quienes llegan y de quienes ya residen en la región.

Consideró que la inmigración solo será una oportunidad si se gestiona con 'rigor, responsabilidad y humanidad', y que la irregularidad es lo 'inhumano', beneficiando a las mafias y generando problemas derivados de la gestión centralizada impuesta por el gobierno de Sánchez. En cuanto a las críticas sobre la igualdad y el feminismo, Guardiola rechazó la 'parcialidad' y el 'manoseo' de la oposición, afirmando que no necesita su 'permiso' ni su 'validación'.

Criticó la pretensión de la izquierda de apropiarse del feminismo, recordando que ella es la primera mujer presidenta de la Junta y que está rodeada de mujeres 'talentosas' que luchan contra el sectarismo. Reiteró su compromiso con un feminismo 'de hechos y resultados', diferenciándolo del enfoque de la oposición, al que acusó de 'señalar' a quienes no comparten su ideología.

Finalmente, Guardiola envió un mensaje a Vox, instando a la 'estabilidad' y a ejecutar el acuerdo 'sin ruido, sin sobresaltos y sin provocaciones', asegurando que el PP 'va a cumplir'. Reconoció que PP y Vox no son el mismo partido ni comparten todos los puntos de vista, pero les une 'la voluntad de querer mejorar Extremadura y la vida de los extremeños', lo que considera suficiente para iniciar una etapa de 'prosperidad y crecimiento'





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