María Guardiola Investida Presidenta de Extremadura con el Apoyo de Vox

María Guardiola ha sido investida presidenta de la Junta de Extremadura gracias al voto favorable de PP y Vox, tras un acuerdo de gobierno que ha generado debate y controversia. La investidura se ha producido tras una intensa jornada parlamentaria y un debate sobre las políticas que se implementarán en la región.

La investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura se consumó este miércoles tras un intenso debate parlamentario de más de tres horas.

La candidata del Partido Popular (PP) obtuvo la mayoría absoluta en la primera votación, gracias al apoyo de 40 diputados: 29 del PP y 11 de Vox. Los 25 diputados restantes, pertenecientes al PSOE (18) y Unidas por Extremadura (7), votaron en contra.

Este resultado es fruto del acuerdo de gobierno alcanzado la semana anterior entre PP y Vox, que otorga a Vox la Consejería de Servicios Sociales, con rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además de un senador autonómico. Guardiola defendió con firmeza el acuerdo con Vox, argumentando que permitirá 'mejorar' Extremadura y que no se dará 'ni un paso atrás' en materia de igualdad.

Desmintió las acusaciones de la oposición sobre posibles retrocesos en derechos, especialmente en lo referente a la igualdad de género y los derechos LGTBI, calificando de 'bulo' y 'miedo' las afirmaciones vertidas. Subrayó su compromiso con la libertad y su intención de gobernar 'para todos', rechazando las 'trincheras morales' que, según ella, practica la izquierda. Defendió un feminismo 'de hechos y resultados' y enfatizó la importancia de una convivencia libre de sectarismos, resaltando la pluralidad de Extremadura.

En relación a la inmigración, criticó lo que considera una manipulación por parte de la izquierda, acusándola de utilizar a los migrantes como 'mercancía política'. Guardiola abogó por una inmigración 'legal, ordenada y vinculada al trabajo', defendiendo que esta es la forma de respetar tanto a quienes llegan como a los residentes. Consideró que la irregularidad y el descontrol son 'inhumanos' y benefician a las mafias, criticando la gestión del gobierno central en esta materia.

Además, Guardiola criticó la 'parcialidad' y el 'manoseo' de la oposición en materia de Igualdad, rechazando cualquier intento de 'validación' de su feminismo. Recordó que es la primera mujer presidenta de la Junta y que está rodeada de mujeres 'talentosas' que luchan contra el sectarismo. En cuanto a la ejecución del acuerdo con Vox, Guardiola instó a la 'estabilidad' y a evitar 'ruido, sobresaltos y provocaciones', asegurando que el PP 'va a cumplir'.

Reconoció las diferencias ideológicas entre ambos partidos, pero enfatizó que les une la 'voluntad de querer mejorar Extremadura y la vida de los extremeños', lo que considera suficiente para iniciar una etapa de 'prosperidad y crecimiento' para la región. Su discurso se centró en la necesidad de un gobierno pragmático y enfocado en resultados, dejando claro su determinación de llevar adelante su programa a pesar de las críticas y la oposición





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