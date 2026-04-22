María Guardiola defiende el pacto con Vox y promete un gobierno de transformación para Extremadura

María Guardiola ha reafirmado su acuerdo de gobierno con Vox ante la Asamblea de Extremadura, prometiendo una legislatura marcada por la estabilidad, la lucha contra la inmigración irregular y la creación de una unidad para prevenir el fraude prestacional.

La candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura , María Guardiola , ha defendido con firmeza el pacto de coalición sellado con Vox durante la apertura del segundo debate de investidura celebrado esta semana. Guardiola ha definido este acuerdo como un compromiso duradero, fiable y de largo alcance, subrayando que lo aborda con la serenidad y la naturalidad de quien asume una responsabilidad histórica ante la región.

Tras un intento fallido meses atrás, la líder popular llega a este pleno con los apoyos necesarios para ser investida presidenta, dejando atrás una etapa de incertidumbre para iniciar, según sus palabras, un camino de transformación basado en una hoja de ruta clara y consensuada que busca pasar de la parálisis administrativa a la acción de gobierno efectiva. Durante su intervención ante la Asamblea, Guardiola ha querido zanjar el debate generado por la alianza con la formación de Santiago Abascal. Ha insistido en que, aunque el acuerdo ha provocado diversas interpretaciones y ruido mediático, el pacto firmado es el documento que guiará su acción política, siempre bajo el estricto cumplimiento del marco legal vigente. La futura presidenta ha defendido la pluralidad como un valor democrático donde ambos partidos mantienen sus identidades, pero anteponen los intereses de los extremeños por encima de cualquier diferencia ideológica. Para la candidata, el objetivo es conformar una administración adulta que no se detenga ante las críticas, sino que se centre en resolver los problemas reales de la ciudadanía mediante la estabilidad política y la gestión rigurosa de los recursos públicos, distanciándose así de los bloqueos anteriores. En el ámbito de la inmigración y la seguridad ciudadana, Guardiola ha sido especialmente tajante al criticar la gestión del Gobierno central, calificándola de fracaso humanitario y político. Ha advertido que Extremadura no será cómplice del desorden en las fronteras y ha confirmado que su gobierno se opondrá a cualquier reparto obligatorio de inmigrantes, manteniendo la coherencia con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto previamente. Asimismo, ha anunciado la creación de una Unidad de Verificación del Fraude Prestacional y del Padrón, una medida que busca combatir el uso fraudulento de los servicios públicos. Según la candidata, esta política no busca la exclusión, sino la justicia social, garantizando que quienes cumplen con sus deberes y contribuyen al sistema reciban la prioridad merecida. Finalmente, la líder popular ha reprochado a la oposición su actitud, acusando al PSOE y a Unidas por Extremadura de recurrir al ruido y al fango ante la falta de argumentos frente a un pacto que, asegura, marcará un punto de inflexión en la historia política de Extremadura





EFEnoticias / 🏆 35. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

María Guardiola Extremadura Vox Investidura Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El PP desmiente a Vox tras su pacto en Extremadura: 'Organizaciones como Cáritas pueden estar completamenteLos detalles: Miguel Tellado ha asegurado este lunes que el texto firmado entre el PP y Vox en Extremadura contempla 'eliminar ayudas a las ONGs que están cometiendo un delito y que están fomentando esa inmigración ilegal'. En este caso, Tellado no mete ahí a Cáritas, como sí lo hace Vox.

Read more »

Investidura en Extremadura: tensiones entre PP y Vox marcan el inicio de la era GuardiolaMaría Guardiola se enfrenta a su debate de investidura en Extremadura en medio de roces ideológicos con Vox por la gestión de subvenciones y una creciente distancia entre ambos partidos a nivel nacional.

Read more »

Vox promete llevar a Andalucía la “prioridad nacional” acordada con el PP en ExtremaduraIgnacio Garriga defiende que Andalucía sea “frontera sur de Europa y no la puerta de entrada” de inmigrantes al continente

Read more »

María Guardiola anuncia acuerdo político y destaca logros de su gestión en ExtremaduraMaría Guardiola presenta una hoja de ruta política con amplio respaldo, incluyendo un acuerdo con Vox para garantizar la estabilidad y el desarrollo de Extremadura. Destaca el crecimiento exportador, la reducción del desempleo y el cambio de inercia económica en la región.

Read more »

María Guardiola alcanza un acuerdo con Vox para formar gobierno en ExtremaduraLa presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado un acuerdo de gobierno con Vox, asegurando la estabilidad necesaria para la región. El acuerdo incluye la concesión de una vicepresidencia y dos consejerías a Vox, tras superar un bloqueo inicial. El acuerdo programático evita el término 'prioridad nacional' pero incluye medidas en vivienda, energías renovables y migración.

Read more »

María Guardiola defiende el pacto con Vox para ser investida presidenta: 'Extremadura necesita pasar delLa líder del PP extremeña asegura que regresa 'con las fuerzas renovadas' para afrontar otra legislatura.

Read more »