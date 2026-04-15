María Escarmiento: Entre el Hyperpop, la Nostalgia Millennial y la Autoexigencia

La artista madrileña María Escarmiento reflexiona sobre su trayectoria musical, su paso por Operación Triunfo, su nuevo disco 'Forever' y su relación con las redes sociales. Explora la dualidad en su música, que combina humor, frivolidad y profundidad existencial, y la presión de la industria musical contemporánea.

María Escarmiento , madrileña de 34 años, irradia una simpatía que invita a una conversación extensa, quizás amenizada con unas cañas. Saltó a la fama en Operación Triunfo 2018, edición en la que fue muy querida. Nos encontramos en una cafetería de su barrio, en la confluencia de Argüelles y Chamberí, zona donde creció. Hija de la directora Azucena Rodríguez y de Francisco Villar Castejón, coautor de La puerta de Alcalá, ahora presenta su tercer disco, Forever . Este álbum es una colección de himnos que navegan con destreza entre la nostalgia millennial, el descaro reguetonero y el hyperpop, un estilo que acelera las melodías rozando la experimentación, pero sin perder el atractivo comercial.

Al ser consultada sobre si este disco representa lo que durante años ha intentado alcanzar, responde con un rotundo sí. Expresa su satisfacción y comparte cómo, tras su salida de OT, su capacidad de composición era limitada. Describe un proceso de aprendizaje de ocho años, de autodescubrimiento y definición de sus aspiraciones artísticas. Este nuevo trabajo se acerca mucho a la visión que tenía en mente, considerando las limitaciones materiales inherentes a la creación. Anteriormente, evitaba leer críticas y comentarios en redes sociales, pero ahora intenta hacerlo más. Reconoce que esa postura de autoprotección la alejaba de lo positivo. Supone que se blindó debido al 'hate' recibido tras OT, aunque siempre ha considerado que el odio proviene de quienes deben odiar.

La entrevista revela la coexistencia de humor, frivolidad y una profundidad existencial en sus composiciones. Escarmiento explica que no ve menos valor en la expresión humorística y que utiliza la ironía para fusionarla con canciones más sentidas, mostrando su propia versatilidad. Rechaza la solemnidad en el arte, valorando la conexión humana a través de la música.

Al ser preguntada sobre su intento de incursionar en el reguetón y el trap tras OT, explica que eran los estilos que más escuchaba en ese momento. Aunque le gusta el reguetón, se siente más cómoda y auténtica en su estilo actual. No considera que su incursión anterior fuera impostada, pero reconoce que ahora aborda la composición con mayor reflexión. Admira a Bad Gyal como compositora. En Forever, explora temas de amor, sexo, fiesta, pero también el desbordamiento y el deseo de escapar. Confiesa que, sin planearlo, escribió mucho sobre la necesidad de libertad y desconexión. Reflexiona sobre la presión de estar hiperconectada en su profesión, la constante sensación de insuficiencia y la exposición a la que se somete. Comparte su relación conflictiva con TikTok, criticando el impacto en la estética, la atención y la ansiedad. A pesar de reconocer la importancia de las redes sociales en la industria musical, se siente incómoda con la necesidad de crear contenido constante.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si es María Villar la persona y María Escarmiento el personaje, aclara que hay un personaje, pero no tan marcado. Eligió María Escarmiento, apodo de su infancia, porque María Villar le parecía menos atractivo. Consideró otros nombres artísticos, pero finalmente optó por el que refleja mejor su esencia. Su universo creativo fusiona influencias anglosajonas y un toque castizo, representando sus dos mitades.





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