María Corina Machado Recibe la Medalla de Oro de Madrid: "Desde aquí comienza nuestro retorno"

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Machado expresó que este reconocimiento marca el inicio del regreso de Venezuela a la libertad y la reconstrucción de su país, honrando a quienes han luchado por ella. El acto, que congregó a miles de venezolanos y a figuras políticas, reafirmó el apoyo de Madrid a la causa democrática venezolana.

La Comunidad de Madrid , representada por su presidenta Isabel Díaz Ayuso , ha otorgado la Medalla de Oro a la líder opositora venezolana María Corina Machado . Este emotivo acto, celebrado en la sede del Gobierno regional, ha sido descrito por Machado como el inicio del retorno de su país a la libertad. Con la medalla prendida en su chaqueta, expresó la esperanza de que 'desde aquí comenzamos a preparar esta nueva fase desde la cual regresaremos juntos, millones, a reconstruir un país del que estamos orgullosos'.

Machado enfatizó que este reconocimiento, que recibe en nombre de todos los venezolanos, honra a aquellos que han arriesgado sus vidas por la libertad. Afirmó con convicción que 'Venezuela será libre' y que los miles de venezolanos presentes en el acto contribuirán a la construcción de una nación que 'jamás permitirá el regreso de una tiranía'. Durante su discurso, recordó la labor de maestros, periodistas y compañeros políticos que han resistido la opresión, manteniendo viva la lucha por la democracia.

El evento también contó con la presencia de Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, y Carolina González, hija de Edmundo González Urrutia, quien recibió la Medalla Internacional en nombre de su padre. González compartió las palabras de su padre, expresando profunda gratitud por el reconocimiento y destacando que la medalla trasciende su persona, honrando la dignidad de los millones de venezolanos forzados a abandonar su tierra. Visiblemente emocionada, se refirió a su padre como un 'héroe' y un símbolo de esperanza para todos los que anhelan la libertad en Venezuela.

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, calificó el día como el 'más feliz' de su presidencia, elogiando a Machado por su incansable lucha por la 'dignidad de una nación' que busca recuperar su democracia. Ayuso expresó su convicción de que Machado 'pasará a la historia por ser la primera presidenta del pueblo venezolano'. En un momento de su intervención, la presidenta madrileña criticó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por sus recientes declaraciones, cuestionando la efectividad de sus estrategias y su presencia en Barcelona.

Posteriormente, Machado, Ayuso y González saludaron desde el balcón a los miles de venezolanos congregados en la Puerta del Sol, quienes aclamaron a Machado con gritos de '¡Presidenta!' y '¡Libertad!'. Machado prometió entregarle a Ayuso las llaves de Caracas en un futuro cercano, simbolizando la eventual liberación de su país. El evento reunió a destacadas figuras políticas como Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, así como al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La multitudinaria concentración en el centro de Madrid evidenció el amplio apoyo a la causa venezolana, y Ayuso declaró que 'Madrid es la casa de la libertad', alzando la voz por la libertad no solo en Venezuela, sino también en Cuba. La jornada concluyó con un fuerte mensaje de esperanza y determinación para el futuro de Venezuela, consolidando Madrid como un punto de apoyo internacional para la lucha democrática.





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