María Corina Machado confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de Venezuela

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales del país cuando haya elecciones en su país. Machado señaló que las elecciones en Venezuela son parte del llamado plan de tres fases que implementa el Gobierno de Estados Unidos para estabilizar el país.

CNN Español - La líder opositora de Venezuela , María Corina Machado , dijo este sábado que será candidata cuando haya elecciones presidenciales en su país, según anunció en una conferencia de prensa desde la ciudad de Panamá.

"Yo seré candidata, pero podrán haber otros, por supuesto. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato", dijo Machado al señalar que las elecciones en Venezuela son parte del llamado plan de tres fases que implementa el Gobierno de Estados Unidos para estabilizar el país.

"Queremos hacer una elección impecable", dijo la dirigente galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Sobre la posibilidad de su regreso a Venezuela, aseguró que ha estado en conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos y que será "coordinado" con las autoridades estadounidenses, como había adelantado días atrás en una entrevista con CNN. Una aeronave MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de Estados Unidos aterriza en la Embajada de EE.

UU. en Caracas, el 23 de mayo de 2026, durante un simulacro de evacuación aérea. Durante la entrevista, Machado señaló que estaba conversando con el secretario de estado de EE. UU. , Marco Rubio, sobre las condiciones de seguridad que impactarían su regreso a Venezuela.

CNN contactó al Departamento de Estado de EE. UU. para consultarle respecto de las declaraciones de Machado y espera respuesta.

"Son nuestros principales aliados y hay claridad de que mi regreso, como el de los demás compañeros, tiene un propósito acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase", dijo Machado este sábado, y agregó que esa última fase será "la reconstrucción" de Venezuela. El plan de tres fases fue anunciado por el Gobierno del presidente Donald Trump días después de que militares estadounidenses capturaron al presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, para luego trasladarlos a Nueva York, donde están acusados de cargos relacionados con narcotráfico, acusaciones que ellos rechazan.

Las fases de dicho plan son estabilización, recuperación y transición. Una vez que el país se estabilizara tras la captura de Maduro y se recuperara con nuevas inversiones, sería turno de la transición de gobierno a través de elecciones democráticas, de acuerdo con el plan del Gobierno estadounidense.

Sobre el último punto, Rubio afirmó la semana pasada que Estados Unidos quiere una transición política en Venezuela como consecuencia del derrocamiento de Maduro, pero en el camino a ese proceso "tampoco hay que ir demasiado rápido". Con información de Uriel Blanco, de CNN





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