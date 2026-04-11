María Cauduro y Jeremy Whistine: Revolución del Fitness en Madrid desde Azoteas a Estudio Boutique

La pareja formada por María Cauduro y Jeremy Whistine transforma el panorama del fitness en Madrid, ofreciendo una experiencia que va más allá del ejercicio físico, centrada en la comunidad, la energía y el bienestar integral. Su innovador enfoque, que comenzó con videos virales y clases en azoteas, se materializa en su estudio boutique Sessions Studios.

María Cauduro, originaria de la Ciudad de México, y Jeremy Whistine, de Carolina del Sur, llegaron a Madrid como dos extranjeros desconocidos, sin una red de contactos establecida. Sin embargo, sus rostros y su energía ya eran reconocidos por muchos, gracias a sus videos virales de sesiones de ciclo en azoteas impresionantes, con ritmos latinos y electrónicos. La oportunidad de participar en sus clases inclusivas en Madrid se convirtió en una experiencia codiciada.

Comenzaron ofreciendo su método a los huéspedes y visitantes de los mejores hoteles, marcando el inicio de su emprendimiento. El camino no fue fácil: desde la búsqueda del local perfecto hasta la parte legal y financiera, todo fue un aprendizaje constante. Su sueño se materializó con la apertura de Sessions Studios, un estudio boutique en el barrio de Salamanca, un espacio que refleja su filosofía de emprendimiento. 'No solo se trata del deporte, sino del impacto que tiene en la gente', afirman. La experiencia de Jeremy en SoulCycle, una influyente cadena de ciclismo para el alma en Estados Unidos, y la trayectoria de María en la industria del fitness en México, sentaron las bases para su enfoque único. En México, María inició en el fitness en una época inicial, 'cuando todavía no había una referencia clara de lo que podía llegar a ser', cuenta. Después de un tiempo, sintieron que las clases se alejaban de su propósito original. 'Las clases se volvieron más complejas y, en muchos casos, más enfocadas en la performance. Y ahí fue cuando decidimos recuperar el equilibrio: intensidad, sí, pero también comunidad sin fronteras, conexión y disfrute'. Su objetivo no es intimidar, sino crear un ambiente acogedor para todos, sin importar su nivel ni nacionalidad. María, bilingüe, imparte clases en inglés y español, asegurando que cada detalle, desde el tamaño del estudio hasta la atención personalizada, esté cuidadosamente planeado para ofrecer una experiencia excepcional. \La clave de su éxito radica en algo más que el pedaleo; se trata de comunidad y energía. En Sessions Studios, se tejen redes de networking, se forjan amistades y se comparten experiencias. La gente disfruta de la camaradería, desde los recién llegados a Madrid hasta los campeones de sesiones consecutivas, que finalizan sus sesiones con un bizcocho fit y un café. Para ellos, el fitness es una herramienta de transformación integral. 'El fitness es una herramienta de transformación mucho más amplia: emocional, mental y social. Eso fue lo que realmente nos enganchó y nos hizo quedarnos', asegura la pareja, que no entiende su trabajo como algo que hacen, sino una parte de su ser. Su filosofía se basa en hábitos saludables a largo plazo, sin restricciones. El objetivo es promover un estilo de vida que perdure en el tiempo. La exigencia del negocio convive con la responsabilidad emocional que conlleva cada clase. 'Puedes estar resolviendo un problema serio cinco minutos antes de entrar en sala. Pero, cuando se abre la puerta, tienes que estar súper presente y entregar tu energía'. La diversidad, el bienestar y la música son elementos clave. La selección musical, las luces, la temperatura y el aroma contribuyen a crear una experiencia sensorial completa. Se percibe un cambio de tendencia: la gente busca experiencias más humanas y una inversión en su calidad de vida futura, alejándose del mundo digital. \Ahora, su visión incluye expandirse por Europa, manteniendo su esencia. Su meta es ayudar a otros a encontrar una actividad que se adapte a su estilo de vida, impulsando el cambio a través de hábitos sostenibles y no a través de transformaciones drásticas. La clave está en construir hábitos pequeños pero consistentes. El error más común es intentar cambiar todo de golpe. Nosotros creemos más en construir hábitos pequeños que puedas sostener, concluyen





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fitness Madrid Emprendimiento Comunidad Bienestar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

8 vestidos para esta primavera de Zara y Mango que combinan con botas y bailarinas la mar de bienSi hay algo que caracteriza a la primavera es la oscilación térmica que encontramos a lo largo del día. Por eso, a veces resulta complicado tanto encontrar prendas que se...

Read more »

Una reentrada a 40.000 km/h y 11 paracaídas para no estrellarse en el mar: el regreso a Tierra de los astronautas de Artemis IITras hacer historia orbitando la Luna, la tripulación de la misión de la NASA finalizará su viaje con un complejo reingreso en la atmósfera.

Read more »

El pintoresco pueblo asturiano junto al mar con un centro histórico declarado Bien de Interés CulturalEntre acantilados y el mar Cantábrico, este enclave asturiano conserva una estructura urbana vinculada a la actividad pesquera y un patrimonio histórico protegido que define su identidad

Read more »

El color azul para la manicura es el nuevo neutroLa llegada del buen tiempo hará que queramos pintar las uñas con los tonos del cielo y del mar.

Read more »

Desaparición en el Mar: El Esposo de Lynette Hooker, Interrogado y bajo Sospecha en las BahamasBrian Hooker, esposo de Lynette Hooker, desaparecida en el mar, está detenido en las Bahamas mientras la policía investiga el caso. La hija de la desaparecida plantea dudas sobre la relación de la pareja. El caso presenta múltiples aristas, incluyendo acusaciones previas de agresión y un historial conflictivo.

Read more »

La Antártida empieza a recibir lluvia en zonas donde siempre caía nieve y eso cambia cómo se forman los glaciaresCon emisiones altas la banquisa invernal podría reducirse un 20% y algunas plataformas desaparecer antes de 2100, mientras el nivel del mar seguiría aumentando durante siglos

Read more »