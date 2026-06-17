María Becerra revela su lucha contra la adicción al móvil y los problemas de salud que marcaron su vida

La cantante argentina María Becerra, conocida como La Nena de Argentina, habla sobre su experiencia con la adicción al teléfono móvil, los problemas de salud que casi le cuestan la vida y su enfoque en el cuidado personal. Además, anuncia su gira de verano por España y comparte descubrimientos gastronómicos.

María Becerra , conocida como La Nena de Argentina, ha experimentado en carne propia la adicción a los teléfonos móviles y las redes sociales, un mal que azota al mundo contemporáneo.

Durante la primera temporada de un programa, mostró su teléfono al presentador y descubrió que había usado el dispositivo durante 12 horas en un solo día, confesando con sinceridad: "No me siento orgullosa". Desde aquel momento, la artista se ha impuesto el reto de reducir su tiempo de pantalla. Aunque atribuye parte de esa sobrecarga a las largas horas en un vuelo transoceánico, ahora busca controlar su consumo.

Tras la emisión del programa, reconoció que se sintió avergonzada al ver cómo el dato se viralizó, pero ya ha logrado estabilizar su promedio semanal y fijado una meta:降低 a 4 horas diarias. Este cambio forma parte de un mayor cuidado personal que contrasta con su historial de problemas de salud. A principios de 2025, María Becerra sufrió graves complicaciones tras varios embarazos fallidos, lo que derivó en una semana hospitalizada y en cuidados intensivos con intubación.

De aquella experiencia salió con secuelas físicas y psicológicas, como ella misma形容 con humor: "Casi toco el arpa, por eso quedé así de la cabeza". La cantante, que ha convertido su imagen en una bandera de la estética y los cuidados, ha hablado abiertamente de su hipocondría, acrecentada por aquel episodio. Más allá de su vida privada, la artista ha seguido activa en lo profesional.

En 2026 se viralizó un vídeo de su colaboración con la banda Los Ángeles Azules, destacando su vínculo con la cumbia, un género que va más allá de la música en Argentina, similar a cómo el fútbol trasciende el deporte. En una aparición televisiva, intentó impartir clases de baile a David Broncano y su compañero Grison, bromeando sobre el estado de salud del presentador.

Además, ha definido sus relaciones sexuales como "gauchas", término que emplea para describir algo profundamente argentino. Recientemente, presentó su gira de verano por España y reveló dos productos gastronómicos típicos españoles que ha descubierto, mostrando su curiosidad por otras culturas. Aunque su vida está llena de exposiciones públicas, ella continúa trabajando en equilibrar su bienestar digital y físico, compartiendo sus avances y retrocesos con seguidores que ven en ella un ejemplo de vulnerabilidad y fortaleza





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