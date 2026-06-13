María Bárbola: una figura aparentemente secundaria que se convirtió en protagonista

La literatura puede rescatar a quienes parecen condenados al olvido y devolverles una voz que nunca tuvieron. Un ejemplo de esto es el relato de José Jiménez Lozano sobre María Bárbola, una enana de corte del siglo XVII que aparece en el lienzo de Velázquez 'Las Meninas'.

La literatura puede rescatar a quienes parecen condenados al olvido y devolverles una voz que nunca tuvieron. Un ejemplo de esto es el relato de José Jiménez Lozano sobre María Bárbola , una enana de corte del siglo XVII que aparece en el lienzo de Velázquez ' Las Meninas '.

A diferencia de otros personajes con discapacidad que aparecían en las cortes europeas de la época, Velázquez la retrató de una manera sorprendentemente digna. Jiménez Lozano decidió fijarse en María Bárbola, una figura aparentemente secundaria, y convertirla en protagonista de su relato. Su intención es que siendo nadie o siendo nada, María Bárbola tiene una dignidad enorme al haber sido inmortalizada por uno de los más grandes artistas de la historia.

El relato de Jiménez Lozano no habla de reyes ni de grandes gestas, sino de dignidad, memoria y permanencia. La verdadera protagonista de su relato no es una enana de corte del siglo XVII, sino la dignidad humana. La capacidad de alguien aparentemente insignificante para desafiar al tiempo gracias al arte. Y la certeza de que, mientras exista el cuadro de María Teresa Alvarez, María Bárbola seguirá allí, observando a quienes se colocan frente al lienzo





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