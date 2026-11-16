María Adánez reflexiona sobre su carrera y el teatro como refugio profesional

María Adánez comparte en Al cielo con ella sus desafíos en la comedia, el valor del escenario y su admisión por Arthur Miller y Lola Herrera.

María Adánez ha ofrecido una mirada profunda y personal sobre su extensa trayectoria artística durante su aparición en el programa Al cielo con ella, temporada cuatro, programa siete. La actriz ha dialogado con el también actor Aitor Albizua, compartiendo con el público sus experiencias en el mundo de la actuación y la dirección de cortometrajes, destacando que su camino profesional no ha estado exento de obstáculos significativos.

Desafíos en la comedia y consejo de Verónica Forqué

María Adánez recuerda con claridad las advertencias que recibió Verónica Forqué sobre las dificultades inherentes a la dedicación a la comedia. La veterana actriz le señaló que este género suele ser el más difícil de manejar y, paradójicamente, es aquel que recibe menor reconocimiento por parte de la crítica y el público general. Adánez asumió que comenzar su carrera en este campo implicaba asumir roles complejos y poco agradables, donde la protagonista debía encarnar a prostitutas, alcohólicas o madres negligentes, sin esperar una validación fácil.

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Esta realidad ha marcado su visión sobre la industria, donde el género cómico a menudo no obtiene la valoración justa que merece por su exigencia técnica y emocional. Sin embargo, la presencia de María Adánez y Aitor Albizua en el programa ha permitido a la audiencia descubrir los puntos en común que unen a ambos artistas: su familiaridad frente a la cámara y la gran aceptación que han logrado entre el gran público.

El teatro como seguro de vida profesional

Con más de cuarenta años de trayectoria profesional, María Adánez ha repasado los hitos de una carrera iniciada cuando apenas tenía cinco años de edad. Su naturaleza inquieta la ha llevado constantemente a buscar nuevos retos, viendo en el teatro un desafío fundamental para su crecimiento artístico. Para ella, el escenario representa mucho más que un lugar de representación; es un espacio que blinda oportunidades para las mujeres en todos los aspectos posibles.

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Adánez describe el teatro como un gran seguro de vida a nivel tanto físico como artístico, un entorno que protege al intérprete de la presión estética constante que domina otras facetas de la industria. La actriz explica que, en el escenario, el público valora más la energía y la capacidad de transmisión que el físico puro, lo que otorga una libertad creativa distinta y más profunda para los profesionales del arte escénico.

Inspiración en Lola Herrera y legado de Emma Penella

La trayectoria de María Adánez está marcada por una profunda admiración hacia figuras legendarias como Lola Herrera, de quien desea seguir los pasos al jubilarse sobre los escenarios. Esta conexión con el legado teatral se refuerza con las anécdotas sobre la actriz Emma Penella durante las grabaciones de la serie Panorama desde el puente. Adánez recuerda con detalle la situación en la que Penella, una mujer que había pasado muchos años en su casa, llegó al plató de televisión sin poder moverse con normalidad.

La necesidad de que los jóvenes de dirección y producción tuvieran que levantarla físicamente para las tomas generaba en Adánez una intensa preocupación sobre cómo podría la veterana actriz sostener el ritmo de la serie. Sin embargo, la superación de Penella fue tan rotunda que, a los tres meses de rodaje, la situación había cambiado por completo, demostrando una capacidad de adaptación profesional extraordinaria que sirvió de inspiración para muchas generaciones.

Admiración por el dramaturgo Arthur Miller

Actualmente, María Adánez se enfrenta por segunda vez a un texto del reconocido dramaturgo estadounidense Arthur Miller, quien escribió la obra Panorama desde el puente en 1955. Esta reencuentro con la dramaturgia clásica ha permitido a la actriz expresar una admiración profunda y renovada por la construcción narrativa de Miller, un autor que sigue ofreciendo desafíos pertinentes y humanos siglos después de su creación.

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La oportunidad de interpretar obras de este calibre reafirma la decisión de Adánez de seguir poniéndose cosas difíciles en su carrera, buscando constantemente la excelencia artística por encima de la comodidad. Su reflexión sobre la importancia de la energía sobre la belleza en el teatro, sumada a su respeto por el legado de sus colegas, ofrece una perspectiva valiosa sobre la resistencia y la evolución necesaria en el mundo del entretenimiento profesional.