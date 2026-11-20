Los sindicatos ferroviarios suspenden la huelga del 23 de noviembre al alcanzar un acuerdo histórico con el Ministerio. El pacto incluye mejoras estructurales en seguridad y reducción de la edad de jubilación.

El sindicato SEMAF ha confirmado oficialmente la desconvocatoria inmediata de la jornada de huelga programada para el próximo 23 de noviembre. Esta decisión estratégica se deriva del éxito en las negociaciones con el Ministerio de Transportes, donde se logró transformar las demandas laborales en compromisos normativos y operativos verificables. Los representantes sindicales califican el resultado como una victoria estructural que asegura mejores estándares de seguridad para el sector.

MEJORAS NORMATIVAS SEGURIDAD FERROVIARIA

El acuerdo firmado elimina los incumplimientos acumulados desde la firma del pacto de febrero de 2026. Este conflicto anterior fue la causa directa de la convocatoria de paro que ahora se ha anulado. Las mejoras estructurales aprobadas elevan los estándares de seguridad del sistema ferroviario nacional mediante medidas concretas. Entre los puntos clave se incluye la interrupción de tiempos de conducción y la gestión estricta de las comunicaciones de riesgos. También se aprueba la aplicación directa del acuerdo para los maquinistas afectados por arrollamientos.

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PLAN CORRECCIÓN INcidencias TÉCNICAS

Se implementará un plan prioritario para la corrección de incidencias técnicas y de seguridad en los vehículos de tracción. Avanzará significativamente la seguridad operacional en los sistemas LZB y ERTMS. Se establece el control diario de limitaciones temporales de velocidad con publicación obligatoria. Esta transparencia operativa busca prevenir accidentes mediante el monitoreo constante de las rutas. SEMAF destaca que esta movilización marca un antes y un después en la historia del sector.

La representación sindical afirma que el punto y seguido alcanzado abre una nueva vía de actuación. Los profesionales en primera línea ahora cuentan con mecanismos de presión efectivos frente a los responsables del sistema. Este cambio institucionaliza la capacidad de negociación de los trabajadores del tren. La firmeza del colectivo ha sido el motor principal para desbloquear estas mejoras históricas.

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REDUCCIÓN EDAD JUBILACIÓN PERSONAL

Se ha hecho realidad la extensión de los coeficientes reductores de la edad de jubilación al personal ferroviario. Esta medida alivia las condiciones laborales duraderas de los maquinistas veteranos. También se modifica el artículo 36 del RD 929/2020 sobre interrupciones de los tiempos de conducción. La supervisión directa de la AESF se aplica a todas las operadoras del sistema. La incorporación de la Cultura Justa en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario cierra este ciclo legislativo.

Estos cambios normativos responden a las peticiones presentadas el pasado 18 de noviembre. CCOO, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) negociaron con el Ministerio de Transportes. Su objetivo era conseguir más personal, límites estrictos a los tiempos de trabajo y más controles. También lograron mejoras en la formación y la señalización de las infraestructuras. La huelga del 23 de noviembre queda oficialmente cancelada gracias a estos logros.