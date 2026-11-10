Manzanares el Real, mejor destino de Europa para trail running

Un nuevo estudio revela que Manzanares el Real lidera la clasificación europea de trail running, superando a destinos icónicos como Zakopane y Cauterets por su oferta de rutas y accesibilidad.

Manzanares el Real ha sido posicionado como el primer destino de Europa para la práctica del trail running, desplazando a localidades emblemáticas como Zakopane en Polonia y Cauterets en Francia. Esta distinción proviene de un análisis exhaustivo realizado por la tienda online de calzado deportivo Sports Shoes.com, que ha evaluado la calidad y accesibilidad de las rutas en toda la región.

Metodología y criterios de selección

La plataforma digital investigó un total de noventa destinos de trail running distribuidos en veintiún países europeos para establecer un ranking definitivo. El proceso de evaluación consideró múltiples variables clave para determinar la puntuación general de cada ubicación. Entre estos factores se contaron el número total de rutas disponibles, el nivel de dificultad técnico requerido y la diversidad de los paisajes naturales.

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Además del atractivo deportivo, el estudio integró datos económicos y climáticos para ofrecer una visión integral a los corredores. Se analizó el precio medio de los alojamientos hoteleros, la precipitación media mensual y la velocidad media del viento en cada zona. También se valoró la cantidad de recorridos que conectan con lugares de interés cultural e histórico, equilibrando el deporte con el patrimonio local.

Líderes del ranking europeo

Manzanares el Real ocupa el primer puesto con una puntuación perfecta de cien sobre cien, gracias a sus doscientas veintinueve rutas de trail. Este destino, situado en la Sierra de Guadarrama, ofrece una gran variedad de senderos aptos tanto para principiantes como para expertos que buscan desafíos en terreno montañoso. Los visitantes pueden disfrutar del Circuito de Carreras Urbanas, un recorrido de diez kilómetros que une el Parque Nacional con los puntos más emblemáticos del municipio.

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En la segunda posición se ubica Zakopane, una localidad polona conocida por su terreno montañoso que eleva el nivel de dificultad de muchas de sus rutas. Aunque es preferible para runners con experiencia, la ciudad cuenta con opciones accesibles y destaca por su variedad de entornos, incluyendo bosques, lagos y ríos. Los senderos conducen a menudo hasta cimas que ofrecen panorámicas únicas de la región de los Montes Tatra.

Cauterets, en los Pirineos franceses, cierra el podio de los tres mejores destinos europeos. Esta localidad ofrece más de doscientas rutas para elegir y mantiene una valoración media alta de cuatro coma seis puntos en las reseñas de los usuarios. El lugar es famoso por sus vistas espectaculares durante todo el año, pasando de bosques nevados en invierno a cascadas en verano, con precios hoteleros accesibles de cien euros con cuatro céntimos por noche.

Dominio español en las primeras posiciones

El país español tiene una presencia significativa en el top veinte, con tres localidades entre los diez primeros puestos del ranking general. Tras la victoria de Manzanares el Real, Vielha, capital del Valle de Arán en los Pirineos Catalanes, ocupa la segunda posición nacional. Esta localidad ofrece los alojamientos más económicos del top veinte, con una media de setenta y ocho euros por noche, consolidándose como una opción de gran valor para los corredores.

Jaca, antigua capital del Reino de Aragón en los Pirineos Aragoneses, lidera el tercer puesto entre las ciudades españolas del estudio. La ciudad cuenta con doscientas setenta y tres rutas de trail, lo que representa el mayor número de caminos analizados en España. A continuación, Trevélez, ubicado en Sierra Nevada, se posiciona en cuarto lugar nacional y es reconocido por ser uno de los pueblos más altos del país.

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Benasque completa el top cinco de las mejores ubicaciones para trail running en territorio español, regresando a la geografía de los Pirineos. Aunque Trevélez cuenta con un número menor de rutas, solo veinticuatro, sus hoteles mantienen una media económica de ochenta y cinco euros por noche. Esta distribución refleja la diversidad geográfica y la capacidad de oferta deportiva existente en las distintas cordilleras del Estado.

Perspectivas y sostenibilidad deportiva

Desde SportsShoes.com se ha destacado el crecimiento continuo del trail running como una forma efectiva de desconectar y disfrutar de la naturaleza. La empresa enfatiza la importancia de combinar el turismo con la práctica deportiva responsable para preservar los entornos naturales. La popularidad de las rutas tradicionales está generando una presión significativa sobre algunos ecosistemas y senderos más transitados.

Para mitigar el impacto ambiental, el estudio ha incluido intencionadamente destinos menos conocidos para redistribuir el flujo de participantes. Localidades alemanas como Bodenmais y Winterberg, así como italianas como Campo Imperatore, figuran en el top veinte junto a otras opciones como Žabljak en Montenegro. Esta estrategia busca aliviar la saturación en lugares clásicos como Chamonix, que en esta clasificación ocupa la decimoquinta posición.