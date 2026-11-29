Manuela Villena elige una bomber de ante marrón de la firma cordobesa Silbon para su jornada electoral en Sevilla, acompañada por Juanma Moreno, priorizando el apoyo a la industria textil autonómica.

La politóloga Manuela Villena acudió a votar en el colegio electoral de Sevilla durante las elecciones generales celebradas el domingo 29 de noviembre. Estuvo acompañada por su esposo, Juanma Moreno, quien ostenta el cargo de presidente de la Junta de Andalucía. Su presencia en las urnas reafirmó su influencia en la dinámica política andaluza mientras demostraba un compromiso firme con la identidad regional a través de su vestimenta.

Manuela Villena viste bomber de ante de Silbon

Manuela Villena desafiaba los códigos rígidos del traje sastre tradicional optando por una silueta contemporánea que refleja las tendencias actuales del sector textil. La politóloga eligió una cazadora de piel estructurada con acabado de ante en un profundo tono marrón chocolate, perteneciente a la línea de exterior de Silbon Woman para la temporada otoño-invierno. Esta prenda, disponible en su web y tiendas seleccionadas por 229,90 euros, destaca por su diseño estructurado y su cuello alto tipo chimenea.

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El modelo cuenta con un cierre frontal oculto con botones que limpia visualmente la silueta de la garment. Villena la llevó completamente abotonada a modo de cuerpo, dejando asomar estratégicamente el cuello y los puños de una camisa blanca interior. Este gesto aporta luz al rostro y eleva una prenda de raíz deportiva hacia el terreno de la sastrería, creando un equilibrio sofisticado entre comodidad y elegancia institucional.

Juanma Moreno y el apoyo a la industria textil cordobesa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañó a su esposa durante el proceso electoral, consolidando su imagen junto a ella en la jornada de votación. La elección de una firma fundada en Córdoba en 2009 por parte de Manuela Villena envía un mensaje poderoso de respaldo al tejido empresarial local. Silbon ha logrado expandirse internacionalmente sin perder su identidad andaluza, alineándose con los valores de discreción y apoyo a la industria autóctona que la politóloga defiende.

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Manuela Villena completó el conjunto con pantalones de tiro alto pata de elefante en tejido oscuro, cuya caída fluida alarga visualmente la figura y cubre casi por completo unos zapatos de tacón fino acabados en punta. Remató el look con un bolso de piel marrón tipo pouch de líneas blandas, el cabello recogido en una coleta baja con mechones sueltos, y unos discretos pendientes dorados. Sus uñas pintadas de rojo añadieron un toque de contraste final.

Análisis de expertas en protocolo y psicología de la moda

Carmen Gloria Zúñiga, doctora en Comunicación Institucional y experta en protocolo, señala que la indumentaria en una jornada electoral actúa como un canal de comunicación no verbal directo con el electorado. Según Zúñiga, Manuela Villena ejecuta lo que en comunicación política se denomina cercanía elevada. Al prescindir de la americana clásica y optar por una bomber de ante, suaviza la barrera institucional y proyecta accesibilidad, naturalidad y dinamismo propio de un domingo.

La doctora Zúñiga subraya que el corte estructurado de la prenda y el cuello subido mantienen intacta la autoridad y el respeto que exige el acto de votar. La gama de los marrones tierra y el negro transmite estabilidad, serenidad y madurez. Esta elección demuestra una elegancia sin estridencias que no busca eclipsar el protagonismo político de la jornada, sino acompañarlo desde la coherencia estética y el buen gusto, similar a lo observado en figuras europeas como la reina Letizia o la princesa de Gales.