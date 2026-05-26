Manuel Vidal advierte: las chanclas son la peor elección para caminar mucho este verano

El podólogo Manuel Vidal explica por qué las chanclas favorecen los dedos en garra y recomienda sandalias con mejor sujeción, amortiguación y estabilidad para largas caminatas bajo el calor veraniego.

Manuel Vidal, podólogo de renombre, ha lanzado una advertencia contundente sobre el uso de chanclas tradicionales durante los largos paseos del verano. Según Vidal, este tipo de calzado favorece la aparición de los llamados "dedos en garra", una deformidad que surge cuando los dedos del pie se contraen de forma continua para intentar mantener la chancla en su sitio.

El profesional explica que la falta de sujeción del talón y el escaso apoyo estructural hacen que el pie se desplace dentro del calzado, generando un esfuerzo innecesario y, a la larga, provocando dolor e incluso lesiones.

"No tienen un buen sistema de sujeción. Hacen que el pie baile mucho dentro del calzado. Mala opción", afirma, ubicándolas en la séptima posición de su ranking de calzado veraniego. En contraste, Vidal valora positivamente otros tipos de sandalias que ofrecen mayor estabilidad y amortiguación.

Destaca las sandalias tipo "barefoot" o minimalistas, que aunque requieren una transición gradual para evitar sobrecargas, brindan una sujeción adecuada del talón y un mejor espacio para los dedos. Además, el podólogo elogia los modelos de marcas como Birkenstock, HOKA Hopara y ciertas sandalias de Decathlon, que combinan una suela gruesa con correas ajustables, permitiendo un movimiento natural del pie sin comprometer la seguridad.

Estas alternativas, según el especialista, son ideales para caminar largas distancias, pues ofrecen buena amortiguación, ajuste preciso y una distribución equilibrada del peso, reduciendo el riesgo de desarrollar problemas como fascitis plantar o metatarsalgias. El ranking de Vidal también incluye opciones más económicas y versátiles, como las sandalias de estilo casual con talón elevado y sujeción reforzada, recomendadas para mujeres que sufren dolores de pie.

Estas se pueden adquirir por precios entre veinte y treinta euros, manteniendo una relación calidad‑precio muy competitiva. En conclusión, el podólogo insta a la población a abandonar las chanclas de dedo para actividades prolongadas y optar por calzado que favorezca la biomecánica natural del pie, evitando así complicaciones a corto y largo plazo.

La advertencia llega en un momento en que el calor se anticipa en gran parte del territorio español, requiriendo decisiones más informadas en cuanto a la vestimenta adecuada para disfrutar del verano sin sacrificar la salud podal





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