El expresidente del Supremo Manuel Marchena alerta sobre la erosión de la democracia y los abusos del poder judicial, cuestionando el sistema de nombramientos del CGPJ.

El Poder Judicial en España ha demostrado una competencia significativa para fiscalizar los excesos cometidos por los poderes Ejecutivo y Legislativo, sin embargo, ha acreditado una incapacidad evidente para autorregularse y evitar ciertos abusos cometidos por sus propios magistrados. Esta paradoja constituye el eje central de un análisis profundo publicado en la revista 'Alerta democrática', que examina las tensiones actuales en el sistema de contrapesos democrático español.

Marchena rechaza la desconfianza institucional hacia jueces

El magistrado Manuel Marchena, expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo entre 2014 y 2024, rechaza firmemente la tesis que inicia dicha publicación, aunque reconoce la gravedad de la situación actual. Marchena señala que una convivencia social se degrada diariamente si se generaliza la idea errónea de que en España la Justicia no es impartida por jueces imparciales, sino por personas identificadas con la derecha política, un fenómeno que califica como gravísimo para la democracia.

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La división de poderes, base fundamental de una democracia sólida, sufre actualmente un desequilibrio en sus contrapesos con consecuencias inciertas para el Estado de derecho. Mientras el poder Legislativo controla al Ejecutivo y el Poder Judicial tiene la facultad de controlar a ambos poderes políticos, surge la interrogante de quién fiscaliza el uso torcido del derecho por parte del propio Poder Judicial en su batalla actual contra los otros dos poderes. Marchena responde que considera un tremendo error incluir en la normalidad democrática y constitucional la desconfianza sistémica hacia los jueces, argumentando que los errores judiciales deben resolverse mediante los recursos legales y la revocación de decisiones, no mediante la destrucción institucional.

Historia de decisiones judiciales controvertidas y recurridas

Juristas de reconocido prestigio mantienen que, en la historia reciente de España, se han producido varias decisiones judiciales equivocadas en episodios trascendentes de la vida política del país. Aunque muchas de estas sentencias fueron recurridas ante instancias superiores, un número considerable no llegó a ser revocada, lo que provocó que el error se impusiera en la práctica, la verdad aparente no importó y el mal triunfara sin remedio en esos casos específicos.

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Landelino Lavilla, expresidente del Congreso de los Diputados, alertó durante los debates constituyentes sobre los peligros inherentes a la construcción del nuevo Estado democrático. Lavilla sostuvo que el gran edificio político que se pretendía erigir sobre los sólidos cimientos de la Constitución se jugaba día a día en cada juzgado y en cada tribunal, advirtiendo que no había ordenación posible ni convivencia sostenible sin órganos judiciales independientes, solventes y respetados por la ciudadanía.

Crítica a los nombramientos discrecionales del CGPJ

La insuficiente independencia de los órganos judiciales tiene su origen en defectos de diseño constitucional. El exministro Laureano López Rodó, durante aquel mismo debate constituyente, advirtió que la independencia judicial se volvería ilusoria si continuaba existiendo un margen de discrecionalidad en los nombramientos y ascensos de jueces y magistrados. López Rodó consideraba conveniente añadir un párrafo al artículo constitucional que expresamente estableciera que los nombramientos y ascensos se realizaran conforme a la ley y con base en criterios objetivos que excluyeran el arbitrio político.

No se hizo caso a esta advertencia porque la Constitución dejó esa asignatura sin aprobar y la Ley Orgánica que le siguió tampoco solucionó el problema estructural. Los nombramientos y ascensos de jueces son decididos desde hace 46 años por un Consejo General del Poder Judicial, un órgano elegido previamente por la clase política en las Cortes Generales, lo que genera un margen de discrecionalidad enorme con consecuencias nefastas en ocasiones.

Desequilibrio político en la Sala Segunda del Supremo

Algunos ejemplos inquietantes ilustran este desequilibrio político dentro del sistema judicial español. La sala segunda del Tribunal Supremo, encargada de juzgar las corruptelas de los políticos, pasó de tener un cierto equilibrio de sensibilidades hasta 1996, con ocho magistrados progresistas y siete conservadores, a estar dominada por la derecha judicial tras ocho años de gobierno de José María Aznar. Para el año 2004, la composición era de 11 magistrados conservadores frente a cuatro progresistas, una desigualdad que sigue vigente y marca en muchos casos el sentido de sentencias emblemáticas.

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Cuando el Partido Socialista Obrero Español recuperó el Gobierno en 2004, impulsó un cambio legal para establecer que los ascensos y nombramientos del Poder Judicial se hicieran con una mayoría cualificada de 13 de 21 vocales, obligando al acuerdo entre los dos bloques políticos progresista y conservador. Sin embargo, esa medida tampoco resolvió el problema porque, con la nueva norma, se acordaron nombramientos que favorecieron desproporcionadamente a los jueces de la asociación conservadora mayoritaria, mientras que la asociación progresista minoritaria quedó en desventaja.

El mérito subordinado a la afiliación judicial

El mérito y la capacidad profesional no importaban demasiado en aquel cambio de cromos institucional descrito por los críticos del sistema. Desde la creación del Consejo en 1980, la derecha judicial siempre estuvo al mando de la institución rectora, y cuando lo perdió, la división entre los vocales progresistas les devolvió su poder rápidamente. La estructura interna ha reflejado históricamente las luchas de poder político más que los criterios técnicos puros.

El Partido Popular recuperó el poder político a finales de 2011 con la promesa explícita de cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Esta promesa buscaba que solo los jueces eligieran a los 12 vocales que, hasta entonces, nombraban el Congreso y el Senado, en un intento por blindar la independencia real de la institución frente a la injerencia política directa en los ascensos y nominaciones clave.