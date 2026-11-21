Manuel Gavira inicia acciones legales contra la Junta de Andalucía por la instalación de urnas de Vox. Meanwhile, Santiago Abascal defiende la libertad electoral frente a las presiones del PP para las elecciones del 29 de noviembre.

Manuel Gavira ha anunciado su intención de recurrir inmediatamente a los tribunales a raíz de las instrucciones emitidas por la Junta de Andalucía relativas a la instalación de urnas de Vox en los procesos electorales. Esta decisión judicial representa un conflicto directo sobre la gestión administrativa de los comicios y la imparcialidad institucional en la comunidad autónoma.

Gavira inicia acciones legales inmediatas contra la Junta

La medida adoptada por Gavira busca detener o anular las disposiciones que facilitan la logística para el partido de ultraderecha en los centros de votación designados por la administración regional. Al acudir a la vía judicial de manera inmediata, el afectado pretende garantizar que la instalación de estos medios de sufragio se realice bajo estrictos marcos de legalidad y neutralidad. Esta acción legal es un indicador claro de la alta tensión política que precede a los comicios generales del 29 de noviembre.

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Abascal rechaza集中 votos y defiende elección libre

En el ámbito estratégico del partido al que pertenece Gavira, Santiago Abascal ha respondido públicamente a las peticiones del Partido Popular para que sus simpatizantes concentren su voto en los conservadores. Abascal ha defendido con firmeza que los ciudadanos deben elegir libremente su opción política en lugar de seguir directrices externas. Esta postura reafirma la autonomía de Vox frente a cualquier intento de alianza táctica forzada por otros sectores.

El líder de Vox ha cuestionado la utilidad práctica de otorgar mayorías absolutas a los populares si, a su juicio, esta gestión posterior se caracteriza por la corrupción y las mentiras. Además, ha señalado que el PP no ha asumido las responsabilidades políticas correspondientes por los distintos casos judiciales que afectan a su entorno más cercano. Esta crítica directa busca deslegitimar la propuesta de gobernanza del Partido Popular ante la electorado.

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Críticas duras y medidas migratorias del PP

El escenario político también incluye declaraciones contundentes de Alberto Núñez Feijóo, quien ha pedido el voto a la mujer española enfrentándose a lo que denomina los machistas del sanchismo. Feijóo ha abarrotado la plaza de toros y ha advertido que sus adversarios son capaces de todo y que, al sentirse heridos, se vuelven aún más peligrosos. En redes sociales, el candidato del PP ha mantenido un enfrentamiento directo, destacando su rechazo a bailar en mítines frente a cuestionamientos sobre el pago de sus primarias.

Además, Feijóo ha anunciado que, si logra llegar a la Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre, implementará un mando único para la inmigración. Esta propuesta se enmarca en su crítica a la gestión del Gobierno vigente, especialmente tras la crisis migratoria en La Restinga, donde asegura que no es normal que el país sea invadido durante siete días. Por su parte, Pedro Sánchez ha pedido una participación del 75% de la ciudadanía para lograr 176 escaños y frenar la involución que atribuye al PP y Vox.

Tensiones sociales y disputas diplomáticas

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha entrado en el debate al criticar que se cuestione a una mujer en política cuando no tiene un marido estable y tres hijos. En el frente internacional, Abascal ha anunciado querellas contra el Gobierno por colocar urnas en consulados destinadas a nacionalizados por la ley de nietos. Estas acciones legales y políticas evidencian la fragmentación del consenso institucional y la profundización de las divisiones ideológicas.

Abascal ha reclamado que quienes, a su juicio, reciben ayudas sociales sin corresponderles abandonen España, una declaración que intensifica el debate sobre la política de bienestar. Mientras tanto, el Partido Popular continúa presionando para consolidar su posición como la única alternativa viable, ignorando las advertencias de que la gestión reciente ha estado marcada por escándalos. La comunidad española en el extranjero y los residentes locales se enfrentan a un panorama complejo donde la imparcialidad de las instituciones es el principal objeto de disputa jurídica y política.