Manuel Escribano y Borja Jiménez: Duelo de Titanes con Toros de Victorino Martín en la Maestranza

La Real Maestranza acogió un emocionante mano a mano entre los diestros sevillanos Manuel Escribano y Borja Jiménez, enfrentándose a la desafiante ganadería de Victorino Martín en una tarde previa a la feria llena de expectación y concurrida por personalidades del ámbito social y cultural.

La plaza de la Real Maestranza fue escenario de una tarde vibrante y cargada de expectación este sábado, enmarcada en los festejos previos a la feria. El cartel principal presentaba un mano a mano de alto calibre entre dos toreros sevillanos de renombre: Manuel Escribano y Borja Jiménez .

Ambos diestros se enfrentaron a la prestigiosa divisa de Victorino Martín, una ganadería conocida por su bravura y exigencia, que como es tradición, protagonizó una de las citas más esperadas de la temporada de preferia. La jornada no solo destacó por la calidad del espectáculo taurino, sino también por la presencia de una notable representación del mundo social y cultural, que acudió para presenciar el desafío de los toreros y disfrutar del ambiente. Entre los asistentes se encontraban personalidades como Gonzalo Madariaga, Jesús Contreras y Mariano de Prado, David Ortega, Benito Mateos-Nevado, Luis Ortega Carmona, José Luis Gracia Palacios, Rocío Faure, Laura Crespo, Lourdes Fuster, Beltrán Pérez, José Luis Zafra, Luis García y Lucas Fernández de Bobadilla. La afluencia de público reflejó el interés por ver en acción a Escribano y Jiménez, quienes demostraron su toreo ante la fiera de Victorino Martín. La combinación de bravura, técnica y valentía fue la tónica dominante en el ruedo, donde cada embestida fue recibida con la atención y el aplauso del público. La presencia de figuras como Joaquín Morón, Rafael Morón, Manuel Marchena, Elena Reyes, Rafael Cano, Manuel Morón, Quili Romero y Joaquín Morón subraya la importancia social del evento, atrayendo a un público selecto y conocedor. La tarde taurina, además de su componente deportivo, se consolidó como un punto de encuentro para la élite sevillana, donde se mezclaron la pasión por la tauromaquia con la camaradería y el disfrute de una jornada soleada en uno de los cosos más emblemáticos del mundo. La presencia de Matilde Porcuna, Mari Ángeles Porcuna, Luis Porcuna, Luis Porcuna, Isa Ramírez y Bienvenida Porcuna, junto a Fátima Candau y Joaquín Astolfi, enriqueció el panorama social, dando cuenta de la diversa congregación que se dio cita en la Maestranza. La atmósfera estaba impregnada de un aire de celebración y afición, donde los más entendidos debatían sobre la bravura de los toros y la destreza de los toreros, mientras los noveles se dejaban contagiar por la emoción del festejo. La expectación se palpaba en cada rincón del coso, desde los tendidos hasta los palcos, creando un clima de anticipación ante cada pase y cada lidia. La tarde prosiguió con la presencia de Antonio Pardo, Pepe García, Ricardo Sánchez y Juan Cruzado, quienes añadieron al elenco de invitados notables. Carmen Perdedo, Verónica Fernández de Córdoba, Marquesa de la Puente y Pedro Tomey también hicieron acto de presencia, demostrando el alcance social del evento, que trasciende el mero ámbito taurino para convertirse en una cita social de relevancia. Manuel Ales y Ana Camacho, Marisa Lerdo de Tejada, Mencía Veas y María Amelia Veas conformaron otro de los grupos de asistentes, reflejando la diversa procedencia y la amplia red de contactos que se dan cita en estos eventos de prestigio. Francisco Aguilar, Aurora García, Juana Fernández, Manuel Aguilar y Manuel Aguilar JR contribuyeron a la nutrida asistencia, evidenciando el seguimiento que estos festejos tienen entre distintos sectores de la sociedad. Remedios Cáceres y Marta Rodríguez, Carlos González, Beatriz Lerín, Marisa Pineda y Luis Lerín añadieron más rostros conocidos al evento, consolidando la Maestranza como un espacio de reunión para la sociedad sevillana. José Luque, Eduardo Beltrán Pérez y Beltrán Pérez, Ana María Vargas y José Luis Vargas, Emilio Ponce, Yolanda Pelayo, José Luis García Palacio, Rocío Faure y Macarena Pérez Miyares, junto a Pilar Fernández y Francisco Mendoza, completaron la lista de distinguidos invitados que compartieron esta tarde de toros, sol y afición en la Real Maestranza, una celebración que reafirmó el arraigo de la tauromaquia en la cultura andaluza y su capacidad para congregar a la sociedad en torno a una pasión compartida. La jornada taurina se desarrolló con intensidad, ofreciendo momentos de gran emoción y demostrando la capacidad de los toreros sevillanos para estar a la altura de la divisa de Victorino Martín. El público, entregado y conocedor, supo valorar las faenas, creando una sinergia única entre el ruedo y los tendidos. La tarde se convirtió así en un crisol de afición, tradición y encuentro social, digno de una plaza tan emblemática como la Maestranza de Sevilla





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