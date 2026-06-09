Manuel de la Rocha reconoce su participación en el rescate de Plus Ultra

El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, ha reconocido su participación en las reuniones que analizaron el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra.

El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, ha reconocido en el Congreso su participación en las reuniones que analizaron el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra .

De la Rocha defendió que su presencia en el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas era normal y legal, siendo un nuevo instrumento público. Fuentes apuntan que Moncloa estuvo presente en la mayoría de las reuniones sobre el rescate de Plus Ultra, aunque la orden ministerial solo permitía asistencia puntual y por invitación.

Existen dudas sobre si la presencia de De la Rocha era compatible con la normativa, ya que su cargo no estaba directamente relacionado con el sector aéreo ni el transporte. El director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno ha reconocido su participación en las reuniones del Consejo Gestor, indicando que su presencia era natural en una herramienta pública que comenzaba a andar.

De la Rocha ha negado la intervención de Moncloa en empresas, diciendo que él no era ningún





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manuel De La Rocha Plus Ultra Rescate Moncloa Fondo De Ayuda A La Solvencia De Las Empresas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El PP pide imputar en 'Plus Ultra' a las hijas de Zapatero, Ábalos y Koldo por 'blanqueo y organización criminal'Según el escrito al que ha accedido EL ESPAÑOL, las acusaciones populares ven también cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento, apoyándose en ingresos, chats y autos que describen una 'trama jerarquizada'. Más información: Un juez cita como investigado al expresidente de la SEPI Bartolomé Lora por el rescate de Air Europa.

Read more »

El PP reclama la imputación de las hijas de Zapatero junto a Ábalos y Koldo en el 'caso Plus Ultra'Los populares les acusan de haber participado en una presunta trama de tráfico de influencias y de blanqueo.

Read more »

El PP reclama la imputación de las hijas de Zapatero junto a Koldo y Ábalos en el caso Plus UltraEl Partido Popular reclama la imputación de las hijas de Zapatero junto a Koldo y Ábalos en el caso Plus Ultra, mientras que el papa León XIV pronuncia su discurso ante el Congreso de los Diputados y las hijas de los Reyes asisten a la Misa del Papa y al concierto de Bad Bunny

Read more »

El PP pide al juez de Plus Ultra imputar a las hijas de Zapatero por tres presuntos delitosUna de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el día en que la UDEF registró su empresa.

Read more »