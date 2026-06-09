Manuel de la Rocha niega intervención del Gobierno en empresas públicas

El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, compareció en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Seguridad Nacional este martes y negó cualquier intervención del Gobierno en empresas públicas como Indra o Telefónica.

La directora de la Guardia Civil se escuda en la visita del Papa para posponer su comparecencia en el Senado por el 'caso Leire'. Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, compareció en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Seguridad Nacional este martes.

De la Rocha negó cualquier intervención del Gobierno en empresas públicas como Indra o Telefónica y rechazó haber influido en cambios de presidencia. Reconoció reuniones con directivos y asesores, pero insistió en que nunca solicitó dimisiones ni amenazó a ningún CEO, asegurando que todas las conversaciones fueron legales. La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, reconoció que tardaron un año en detectar posibles conflictos de intereses en la fusión de Indra con la empresa de los hermanos Escribano.

De la Rocha defendió que la gestión del Gobierno en empresas participadas se ha realizado bajo criterios de gobernanza y legalidad, actuando como cualquier otro accionista. Rechazó cualquier tipo de intervención del Gobierno en empresas públicas o participadas por el Estado como Indra o Telefónica. La presidenta de la SEPI indica que tardaron un año en detectar el conflicto de intereses en la fusión de Indra con Escribano.

Manuel de la Rocha reconoció que participó en las reuniones para analizar el rescate de Plus Ultra como publicó El Español. La gestión del Gobierno en empresas participadas se ha realizado bajo criterios de gobernanza y legalidad, actuando como cualquier otro accionista. La primera ocasión en la que la SEPI pudo pronunciarse sobre la operación fue en diciembre, cuando Indra elevó al consejo de administración un informe elaborado por la comisión.

De la Rocha reconoció que su presencia era natural en una herramienta pública que comenzaba a andar. Todos los rescates se hicieron respetando sus normas de concesión y en un contexto de ayudas europeas que se concedieron en todo el continente. Manuel de la Rocha reconoció que participó en las reuniones para analizar el rescate de Plus Ultra como publicó El Español.

La presidenta de la SEPI indica que tardaron un año en detectar el conflicto de intereses en la fusión de Indra con Escribano. Manuel de la Rocha niega la intervención de Moncloa en empresas: 'Yo no soy ningún fontanero de ninguna cloaca'. De hecho, ha calificado la gestión del Gobierno de sus participadas, a través de la SEPI, siempre ha sido impecable y ateniéndose siempre a 'ejercer sus derechos como cualquier otro accionista'





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