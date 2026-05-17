Manuel Carrasco y Ana Belén cantaron por la paz y los derechos humanos en Eurovisión

Manuel Carrasco y Ana Belén cantaron por la paz y los derechos humanos en la edición de Eurovisión que se retransmitía en España, pero no se emitió debido a la participación de Israel. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha prestado apoyo a Israel a pesar de sus ofensivas sobre Gaza y Líbano.

Manuel Carrasco y Ana Belén cantaron por la paz y los derechos humanos sobre el escenario de 'La casa de la música', y lo hicieron mientras en decenas de países, pero no en España, se retransmitía otra edición de Eurovisión manchada por la participación de Israel .

El director de Eurovisión dice que hará ‘lo que sea por recuperar a España’ y valora la postura de RTVE ante el festival. Eurovisión pierde audiencia en YouTube aun siendo su único escaparate en España y otros dos países retirados, su alternativa frente al festival de la canción.

Cinco países, entre ellos el nuestro, han preferido no participar en esta edición marcada por el apoyo que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha prestado a Israel a pesar de sus sangrientas ofensivas sobre Gaza y Líbano. El primero se emitió en Nochevieja con excelentes datos de audiencia. Fue el encargado de articular esta gala en la que sonaron todo tipo de estilos y se dio voz a grandes y pequeñas estrellas del panorama musical.

A las nueve de la noche, en el momento exacto en el que tendría que haber comenzado la gran final de Eurovisión, se emitió en TVE un letrero que pedía. Minutos más tarde, desde el escenario de La casa de la música, Torrespaña lanzaba otro mensaje clarísimamente dirigido a la cúpula eurovisiva. Mensaje que esta vez llegaba por boca de Ana Belén





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