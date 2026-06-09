Mañueco se enfrenta al debate de investidura con el apoyo de Vox y la oposición unida en su contra

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, inicia su debate de investidura para un nuevo mandato, gracias al acuerdo con Vox, pero la oposición anuncia su voto en contra. La limitación de mandatos por el Estatuto de Altos Cargos podría impedirle repetir.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se enfrenta este martes al debate de investidura que le permitirá renovar su cargo al frente del gobierno autonómico, gracias al acuerdo de gobernabilidad suscrito con Vox .

La sesión, que arranca a las 12:00 horas en el Parlamento regional, será la primera ocasión en que Mañueco someta a votación su continuidad tras las elecciones del pasado 13 de febrero, que dieron como resultado un parlamento fragmentado y la necesidad de pactos para formar gobierno. El líder del PP en la comunidad, que ya gobernó en solitario durante la anterior legislatura, logró cerrar un pacto con los de Santiago Abascal que incluye la cesión de la Vicepresidencia de la Junta a Vox, así como la gestión de varias consejerías, entre ellas la de Industria, Comercio y Empleo, y la de Cultura, Turismo y Deporte.

Sin embargo, este acuerdo no ha estado exento de polémica, ya que ha sido criticado duramente por la oposición, que lo tacha de una cesión a la ultraderecha y un riesgo para la estabilidad de la comunidad. La oposición, conformada por el PSOE, Podemos, IU y los partidos provinciales, ha anunciado su voto en contra de la investidura de Mañueco.

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha sido tajante al señalar que su formación no respaldará un gobierno que depende de Vox, al que acusan de impulsar políticas contrarias a los derechos de las mujeres, el colectivo LGTBI y la memoria histórica. Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto y procuradora por UPL, Alicia Gallego, ha confirmado que su partido también votará en contra, al considerar que el pacto con Vox supone una amenaza para los intereses de León y de la comunidad en general.

El procurador de Soria ¡Ya! , Ángel Ceña, ha situado su voto en el mismo sentido de rechazo, argumentando que el acuerdo PP-Vox no atiende las reivindicaciones de su provincia en materia de financiación y servicios públicos. Así, Mañueco deberá conformarse con los votos de su partido y los de Vox para ser investido, ya que suman 44 escaños frente a los 37 de la oposición, lo que le otorga una mayoría absoluta ajustada pero suficiente.

Además de los retos políticos inmediatos, la investidura de Mañueco abre interrogantes sobre su futuro a medio plazo. Según la Ley del Estatuto de los Altos Cargos, aprobada en 2016 por el último gobierno de Juan Vicente Herrera, los presidentes de la Junta no pueden permanecer en el cargo más de ocho años.

Mañueco fue investido por primera vez el 9 de julio de 2019 y tomó posesión tres días después, por lo que su mandato actual podría ser el último, salvo que se modifique o derogue la norma, o que se convoquen elecciones anticipadas antes de que se cumpla el límite temporal. Esta limitación ha generado debate entre los grupos políticos, algunos de los cuales consideran que debería revisarse para permitir la continuidad de gestores eficaces, mientras que otros defienden su mantenimiento como medida contra el anquilosamiento del poder.

En cualquier caso, Mañueco ha optado por no pronunciarse sobre este asunto durante el debate de investidura, centrando sus intervenciones en las políticas de su nuevo gobierno, que promete estabilidad y diálogo, aunque la sombra de Vox planea sobre cada decisión





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Investidura Castilla Y León PP Vox Limitación De Mandatos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vox anuncia un acuerdo con Mauritania para controlar la frontera con Senegal y evitar la entrada de 1.600 migrantesEl portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha asegurado que su partido ha logrado un acuerdo con Mauritania que habría impedido la entrada de 1.600 varones mayores de edad en la Comunitat Valenciana, mientras el Consell guarda silencio. En paralelo, el presidente provincial de Vox Valencia, Vicente Barrera, ha criticado las políticas migratorias de la UE durante unas jornadas organizadas por el partido, afirmando que los partidos conservadores europeos cambiarán estas estrategias. En el evento participaron eurodiputados y representantes empresariales y agrarios.

Read more »

La letrada de Vox, Marta de Castro, acusa a la Fiscalía de defender a David SánchezLa letrada de Vox, Marta de Castro, ha cargado contra la Fiscalía en su informe final en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, acusándola de defender a David Sánchez de manera 'virulenta'.

Read more »

Vox niega inicio de negociaciones para Junta de Andalucía tras contacto con Moreno BonillaVox ha confirmado un contacto con Moreno Bonilla, aunque niega que las negociaciones para la Junta de Andalucía hayan comenzado. Montero ha dejado su acta en el Congreso para ser representante del Parlamento andaluz. Los líderes del PP y Vox saludaron al papa León XIV durante el tradicional besamanos en el Palacio Real. En Castilla y León, el PP y Vox han alcanzado un acuerdo para investir a Mañueco como presidente, que incluye la prioridad nacional y la entrada de Vox en el Ejecutivo.

Read more »

Alfonso Rueda descarta pedir explicaciones por la condena a la productora de Roberto VilarEl presidente de la Xunta evita dar su opinión sobre la sentencia que condena a Destino Bergen, productora de Roberto Vilar, por despido improcedente e impagos a un guionista.

Read more »