Mañueco, investido presidente de Castilla y León tras pactar con Vox y asumir sus postulados

Alfonso Fernández Mañueco logra la investidura como presidente de Castilla y León gracias a un acuerdo con Vox que le otorga 47 procuradores, superando la mayoría absoluta. El pacto incluye tres consejerías para Vox y la aplicación de criterios de arraigo para prestaciones sociales, generando un intenso debate político.

Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido presidente de la Junta de Castilla y León este lunes tras alcanzar un acuerdo con Vox que le ha permitido sumar 47 procuradores, superando la mayoría absoluta necesaria en las Cortes autonómicas.

Durante el debate de investidura, que comenzó a las 12:00 horas, Mañueco pronunció un discurso sin límite de tiempo en el que asumió buena parte de los postulados de la formación de ultraderecha, especialmente en materia de políticas sociales y ordenación territorial. El candidato popular enfatizó la "prioridad nacional" y la asignación justa de recursos según "el arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra", una frase que marcó el tono de su intervención.

Mañueco detalló que su futura acción de gobierno se regirá por tres criterios fundamentales: cumplir de manera escrupulosa el ordenamiento jurídico, mantener los servicios públicos esenciales sin recortes y no limitar ni retroceder en los derechos ya consolidados en la comunidad. Estos principios, aseguró, "se vienen aplicando en todos los territorios de España desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo", tratando así de desactivar las críticas de la oposición, que denunció un giro radical hacia las tesis de Vox.

El pacto incluye la vicepresidencia primera de las Cortes y una secretaría para Vox, así como tres consejerías: la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; la de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y la de Cultura, Turismo y Deporte. El presidente en funciones presentó su programa de gobierno, estructurado en 19 ejes y 324 medidas, con el objetivo de hacer de Castilla y León "una comunidad dinámica e innovadora".

Entre las prioridades destacó la mejora de infraestructuras, la prevención de incendios forestales y la reclamación al Gobierno de España de mayores inversiones para la región. Mañueco solicitó "con humildad e ilusión" el apoyo de los grupos parlamentarios para ser investido y formar un gobierno de "acción", subrayando que gobernar es "algo que más que administrar, es liderar y hacerlo con las ideas claras".

Su discurso buscó proyectar una imagen de moderación y eficacia, aunque los partidos de izquierda le acusaron de entregar las llaves del gobierno a la extrema derecha. La investidura de Mañueco se produce tras semanas de negociaciones entre PP y Vox, que finalmente cristalizaron en un acuerdo que ha suscitado una fuerte polémica política y social.

El nuevo ejecutivo autonómico asumirá sus funciones en los próximos días, con el reto de gestionar una comunidad que enfrenta desafíos como el envejecimiento poblacional, la despoblación rural y la necesidad de modernizar su tejido productivo. Mañueco cerró su intervención apelando a la unidad de todos los castellanos y leoneses para construir un futuro mejor, mientras la oposición promete una vigilancia estrecha sobre las políticas que se deriven del pacto con Vox





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