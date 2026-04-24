Mañueco cerca de la investidura con Vox marcando el ritmo y la 'prioridad nacional' como punto de fricción

El PP y Vox negocian los términos de un gobierno en Castilla y León, con la 'prioridad nacional' propuesta por Vox como uno de los principales obstáculos. La investidura de Mañueco parece encaminada, pero la cuestión migratoria y la distribución de consejerías aún deben resolverse.

La investidura de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León se vislumbra cada vez más cercana a concretarse. El Partido Popular y Vox han mostrado una notable sintonía a nivel nacional, evidenciada por los acuerdos alcanzados en Extremadura y Aragón.

Este ambiente de concordia se ha manifestado de manera clara tras el acuerdo logrado en las Cortes de Castilla y León, marcando un cambio significativo en la dinámica política regional. El contexto actual está definido por los pactos paralelos en Extremadura y Aragón, las recientes elecciones andaluzas, el deseo de Mañueco de formar un gobierno estable y la insistencia de Vox en priorizar la defensa de los intereses nacionales.

Precisamente esta última demanda de Vox se perfila como uno de los puntos más conflictivos en las negociaciones con el PP, también en el ámbito castellano y leonés. La llamada 'prioridad nacional' ha irrumpido con fuerza en el debate político, convirtiéndose en un tema central y delicado en los pactos autonómicos.

Aunque Mañueco evitó comentar sobre esta propuesta de Vox, ya implementada en los acuerdos de Extremadura y Aragón, el 23 de abril, Día de Castilla y León, enfatizó su compromiso de trabajar por un 'gobierno estable para la próxima legislatura'. El PP ha rechazado la interpretación de Vox, asegurando que los extranjeros con arraigo en la región tendrán los mismos derechos que los ciudadanos españoles al aplicar el concepto de 'prioridad nacional'.

De hecho, consideró que la estabilidad es 'imprescindible, más allá de cualquier consideración o medida puntual'. Esta postura pragmática busca atenuar la controversia a nivel nacional, reafirmando su intención de trabajar con 'intensidad, pero con tranquilidad' en las próximas semanas para desarrollar un 'proyecto de futuro para Castilla y León'.

Mañueco, al calificar la propuesta como una 'medida puntual', intenta distanciarse de las posturas más inflexibles que Vox pretende imponer, asegurando que discutirán el proyecto en detalle 'cuando se concrete y se firme'. La cuestión migratoria en Castilla y León se anticipa como uno de los principales focos de tensión entre ambas formaciones. El reloj parlamentario se puso en marcha tras la constitución de las Cortes el pasado 14 de abril.

El presidente del parlamento autonómico, Francisco Vázquez, del PP, dispone de 15 días hábiles desde esa fecha para proponer a Mañueco como candidato a la Presidencia de la Junta. Este plazo expira el 7 de mayo. Una vez realizada la propuesta, el debate de investidura podría tener lugar entre el 8 y el 12 de mayo, comenzando con una votación por mayoría absoluta y, si fuera necesario, una segunda votación 48 horas después por mayoría simple.

En términos numéricos, el Partido Popular, con 33 procuradores, necesita el apoyo de Vox, que cuenta con 14 escaños, para alcanzar los 42 votos necesarios para obtener la mayoría absoluta. Si en un plazo de dos meses desde la primera votación ningún candidato logra la confianza de las Cortes, se disolverían automáticamente y se convocarían nuevas elecciones, aunque este escenario parece cada vez menos probable.

La expectativa actual es que Mañueco tendrá un camino despejado para una investidura exitosa en mayo, coincidiendo con la campaña de las elecciones andaluzas, programadas para el 17 de mayo. El acuerdo para la Presidencia de las Cortes ha tenido un valor simbólico, ya que PP y Vox han querido transmitir que la legislatura puede comenzar con estabilidad y sin conflictos constantes.

El reparto acordado otorgó la Presidencia del Parlamento al PP y la Vicepresidencia primera a Vox, una fórmula presentada por ambas partes como un 'paso previo' a la formación de un Ejecutivo autonómico 'útil y eficaz para todos'. Los acuerdos alcanzados en Extremadura y Aragón sirven como modelo para las negociaciones en Castilla y León. La distribución de consejerías es el siguiente punto clave, y los precedentes de Extremadura y Aragón están marcando la pauta.

En Castilla y León, la atención se centra en las áreas que Vox ha vinculado a sus prioridades políticas, como las consejerías con competencias en inmigración, familia y agricultura, aunque la asignación final dependerá de los resultados de la negociación. En Extremadura, Vox obtuvo una Vicepresidencia con competencias en inmigración, la Consejería de Agricultura y un senador autonómico. En Aragón, Vox se hizo con tres consejerías: Desregulación, Bienestar Social y Familia, Medio Ambiente y Turismo, y Ganadería, Agricultura y Alimentación.

Además, una de estas consejerías tendrá rango de vicepresidencia primera y sumarán también un senador autonómico. Es importante recordar que Vox, en el anterior pacto en Castilla y León, ya gestionó las consejerías de Agricultura y Ganadería, Cultura y Turismo, Industria y Empleo, así como la vicepresidencia, a cargo de Juan García-Gallardo. La investidura representa un ejercicio de equilibrio, y el tono general de las negociaciones ha sido notablemente diferente en comparación con la legislatura anterior, marcada por la tensión.

Tras un período de confrontación constante, el acuerdo en las Cortes ha creado una atmósfera de concordia que contrasta con la etapa anterior





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