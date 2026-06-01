Manos Limpias pide investigar a Pedro Sánchez por supuesta inducción a las 'cloacas' para salvar a su esposa y hermano

El sindicato ultras solicita a la Audiencia Nacional que el presidente del Gobierno sea investigado por presunta implicación en una red que habría actuado para desactivar causas judiciales contra Begoña Gómez y David Sánchez, según mensajes y audios que apuntan a su dirección.

El sindicato ultras Manos Limpias ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que solicita que se investigue al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , por su presunta implicación en una red destinada a entorpecer procedimientos judiciales que afectaban a su esposa, Begoña Gómez , y a su hermano, David Sánchez .

Según la organización, Sánchez sería el principal inductor de las actividades de este grupo, conocido como las 'cloacas', que habría actuado para desactivar las causas mediante presiones a fiscales, policías y jueces, así como mediante campañas de desprestigio en medios afines. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, argumenta que el jefe del Ejecutivo tenía un interés directo en que estos procesos no prosperaran y que dirigió las actuaciones a través de altos cargos del PSOE, como el ex número tres Santos Cerdán.

La petición se basa en mensajes y audios que figuran en la causa, en los que la exmilitante socialista Leire Díez, imputada en la investigación, habla de 'información que ayudará al presidente' y menciona una orden presidencial para 'limpiar todo'. El sindicato también denuncia el hackeo del ordenador de Manos Limpias para neutralizar sus denuncias y señala que todo apunta a Sánchez como instigador de la trama.

La jueza Beatriz Biedma, que instruye la causa original, ya había imputado a Santos Cerdán, al exdirigente Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE por su papel en la presunta desestabilización de las causas. Ahora, Manos Limpias pide al juez Santiago Pedraz que eleve la cuestión al Tribunal Supremo, dado que Sánchez está aforado y, de ser investigado, el proceso debe residenciarse en el Alto Tribunal.

La Audiencia Nacional ya apunta en sus resoluciones a que el PSOE pagó a Leire Díez por sus maniobras contra fiscales y policías, lo que reforzaría la tesis de una acción organizada desde altos niveles del partido y el Gobierno





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