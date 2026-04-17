Manos Limpias pide 10 años de cárcel para Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias

La asociación Manos Limpias solicita una pena de más de diez años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en el caso Begoña. La organización se desmarca de otras acusaciones populares y dirige su acción penal contra Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La asociación Manos Limpias ha presentado su escrito de acusación en el denominado caso Begoña, solicitando una pena de diez años y tres meses de prisión para Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta petición, que avanza el diario EL ESPAÑOL, se desglosa en ocho años de cárcel por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos y dos años y tres meses adicionales por un supuesto delito continuado de tráfico de influencias.

Además de las penas de prisión, la organización reclama multas e inhabilitación para la esposa del jefe del Ejecutivo. Es importante destacar que Manos Limpias firma este escrito de manera individual, a pesar de que, en el marco del caso Begoña, las diferentes acusaciones populares se encuentran agrupadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír. Sin embargo, tal como ha informado EL ESPAÑOL en diversas ocasiones, Manos Limpias ha manifestado su deseo de separarse de este bloque de acusaciones, una solicitud que hasta el momento no ha sido concedida por los tribunales. Aun así, la organización ha procedido a formalizar su propia acusación contra Begoña Gómez, respaldada por los letrados Víctor Soriano e Inmaculada Yáñez. La trayectoria de la investigación del caso Begoña ha sido compleja, con Begoña Gómez llegando a estar investigada inicialmente por un total de cinco presuntos delitos. Sin embargo, el juez instructor, Juan Carlos Peinado, determinó que solo procedería juzgarla ante un jurado popular por cuatro de ellos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios privados y apropiación indebida. En contraposición, Manos Limpias considera que existen indicios suficientes para imputarle únicamente dos de estos delitos, los ya mencionados de tráfico de influencias y malversación. Esta postura marca una diferencia significativa respecto a otras acusaciones populares presentes en el procedimiento. Las discrepancias de Manos Limpias no se limitan a la calificación de los delitos o a la extensión de las penas. La organización, a través de sus abogados, tan solo dirige su acusación contra dos de los tres investigados en este procedimiento. Las peticiones de condena se centran exclusivamente en la esposa del presidente del Gobierno y en el empresario Juan Carlos Barrabés, para quien solicitan una pena de dos años y tres meses de prisión. Sorprende la ausencia de una acusación formal contra Cristina Álvarez, la que fuera asistente principal de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa. Durante la fase de instrucción, el juez Peinado examinó si la contratación de Álvarez, quien presuntamente realizaba gestiones para los negocios privados de Begoña Gómez a pesar de recibir un sueldo público, constituía un delito de malversación. La noticia se encuentra en proceso de actualización. Los equipos de EL ESPAÑOL trabajan para ampliar la información y ofrecer detalles exhaustivos sobre este caso. Para mantenerse al día con las últimas novedades, se recomienda descargar la aplicación del periódico para dispositivos iOS y Android, suscribirse para acceder a contenido exclusivo, recibir boletines informativos y disfrutar de la Zona Ñ, un espacio reservado para suscriptores





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