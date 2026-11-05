Manolo Falcó abandica el sector bancario tras 28 años para liderar la familia Falcó

Manuel Falcó, hijo de Carlos Falcó, deja su banca para recuperar el control total de El Rincón y Marqués de Griñón junto a sus hermanos, iniciando obras de conservación urgentes en el palacio de Aldea del Fresno.

Manuel Falcó, el hijo primogénito de Carlos Falcó y hermano de Tamara Falcó, ha anunciado su salida definitiva del sector bancario tras una carrera de 28 años en la banca de inversión. Este cambio estratégico responde a su decisión de dedicar su tiempo y capital exclusivamente a la gestión de las inversiones personales y, de manera prioritaria, al liderazgo de los negocios familiares históricos. La noticia marca un punto de inflexión en la estructura de control de los activos más emblemáticos del patrimonio Falcó.

Frente a este nuevo capítulo profesional, Manuel Falcó tiene claramente delimitados dos proyectos estratégicos de gran envergadura. El primero consiste en asegurar la viabilidad futura y la conservación del palacio de El Rincón, ubicado en Aldea del Fresno, propiedad donde se celebró la boda de su hermana Tamara hace apenas tres años. El segundo foco de atención se centra en la reestructuración y expansión de los vinos Marqués de Griñón.

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Recuperación del control total sobre los activos

Los cinco hermanos Falcó, propietarios conjuntos de El Rincón, han iniciado las primeras obras de conservación del inmueble histórico, asegurando la integridad de un bien de alto valor cultural. Paralelamente, el grupo familiar recuperó el año pasado el control total de la bodega, adquiriendo la participación del socio externo con el que compartían la empresa. Esta maniobra permite a la familia gobernar el proyecto sin mediadores externos.

La estrategia declarada por la familia es clara: recuperar el control total para convertir la gestión en un proyecto genuinamente familiar, liderado por los propios hermanos. El objetivo es aprovechar las oportunidades que ofrece una marca tan potente como Marqués de Griñón, garantizando que las decisiones reflejen la visión unificada de los accionistas originarios. Esta autonomía operativa es fundamental para la estrategia a largo plazo.

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Unificación de visión entre los hermanos Falcó

Manuel Falcó ha explicado que cada uno de los hermanos puede aportar distintas habilidades y perspectivas que complementan el equipo directivo familiar. Esta diversificación de talentos permite actuar con la calma y el rigor necesarios para ejecutar los planes de negocio. Los cinco hermanos, Xandra, Tamara, Aldara, Duarte y Manuel, están embaucados en esta aventura empresarial, cada uno asumiendo roles específicos según sus capacidades.

Todos ellos son accionistas activos y consideran esta etapa actual como solo el primer paso de una transformación más amplia. La familia ha expresado públicamente su entusiasmo y sus muchas ideas para el futuro, reconociendo que aún queda trabajo de pulido y definición estratégica por realizar. La colaboración entre los hermanos Falcó se presenta como el motor principal de este nuevo rumbo corporativo.

Obras de conservación en el palacio de Aldea del Fresno

En relación con la finca de El Rincón, las obras de intervención cuentan con el visto bueno oficial de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Las fuentes confirmaron que las actuaciones se centraron en la estructura de la cubierta del palacio y de su capilla, así como en uno de los muros exteriores. La finalidad inmediata era detener los graves daños provocados por humedades crónicas y garantizar la conservación de un bien protegido como de Interés Patrimonial.

La prioridad absoluta de los propietarios ha sido preservar la estructura física del edificio histórico y cambiar las licencias de uso para definir un futuro sostenible para la finca. Este enfoque combina la necesidad urgente de reparación arquitectónica con una planificación a largo plazo sobre el destino de la propiedad, asegurando su valor cultural y comercial.

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Evolución de la propiedad y dependencia económica

En marzo de 2025 quedó extinguido el régimen de proindiviso que existía entre los hermanos Falcó. En virtud de aquel acuerdo legal, la mayor parte de El Rincón pasó a manos de Manuel Falcó, mientras que Tamara Falcó conservó una participación minoritaria en el activo. La finca pertenece a una sociedad mercantil cuyo accionista mayoritario es el propio banquero, consolidando su control sobre la base material.

En los últimos años, la supervivencia económica de la propiedad ha dependido en gran medida de la celebración de eventos y, sobre todo, de los rodajes audiovisuales que se han realizado en el recinto. Este modelo de ingresos ha sido vital para sostener los costes de mantenimiento, aunque la nueva estrategia familiar busca diversificar y asegurar la independencia financiera de los activos bajo la dirección de Manuel Falcó.