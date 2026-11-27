La historia de Manuel Blahnik Rodríguez, diseñador de 84 años que revolucionó el calzado de lujo en Londres y se convirtió en ícono global.

Manuel Blahnik Rodríguez, conocido mundialmente como Manolo Blahnik, celebra sus 84 años de vida con un legado inigualable en la industria de la moda. Este diseñador canario transformó la estética del calzado femenino y se consolidó como una figura esencial en la historia del lujo contemporáneo.

Orígenes en la isla y formación artística

Manuel Blahnik Rodríguez creció en Santa Cruz de la Palma, al amparo de una plantación de plátanos que su familia tenía en la isla canaria. De madre española y padre checo, de ahí su primer apellido, de pequeño tenía una imaginación rebosante que le llevaba a dibujar de la que se rodeaba. Ya entonces fabricaba zapatos diminutos a partir de envoltorios de chocolatinas para las lagartijas del jardín, un gesto que evidenciaba su futuro en el calzado.

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Su madre cosía los suyos propios bajo la atenta mirada de Manolo Blahnik, lo que años más tarde le serviría de inspiración. Educado en casa, completó los estudios en un internado en Suiza para después matricularse en Derecho, en la Universidad de Ginebra, donde coincidió curiosamente con Diane von Fürstenberg. Pero pronto decidió cambiar para especializarse en literatura, y más tarde, acudir a la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, y de ahí, hacer escenografía en la Escuela de Arte del Louvre. Tenía claro que no se dedicaría a la profesión que sus padres habían pensado.

Consolidación en Londres y la anécdia de los tacones

Su vida cambió de forma radical a finales de los sesenta: el diseñador había comenzado a crear sus primeros bocetos de zapatos y su amiga Paloma Picasso, le concertó una cita en Nueva York con la editora de moda. Esta, al verlos, quedó fascinada y le animó a dedicarse a ello: Céntrate en las extremidades, jovencito. ¡Haz zapatos!, le dijo.

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Al establecerse en el barrio londinense de Chelsea, regentando un boutique, estaba rodeado por una comunidad de artistas. Manolo casi nunca salía de su tienda. Se convirtió en un punto de encuentro para lo más selecto de la escena social de Londres. La primera colaboración vendría con el diseñador. Nuevo en el arte del calzado, Manolo Blahnik olvidó poner refuerzos de acero en los tacones de los zapatos, lo que causó que estos se doblaran en la pasarela y que las modelos caminaran de forma inestable. Ocurrió durante el desfile en el Royal Court, como lo llamaron entonces.

Reconocimiento crítico y estatus de ícono

La periodista Suzy Menkes lo describió como el momento más extraordinario en la historia de la moda. En los años siguientes, siguió trabajando en su firma, aprendiendo el oficio y desarrollando su estilo. Pronto, figuras como, eligieron sus zapatos, lo que consolidó aún más su estatus como diseñador de élite. En 1977, su nombre apareció en la portada de

A partir de ahí, Blahnik se asoció con marcas y diseñadores de renombre, y comenzó a colaborar en importantes desfiles internacionales. Su estilo no se limitaba a seguir las tendencias, sino que las reinventaba y propio de la enorme imaginación que demostró tener desde niño. Dibujo hasta 300 bocetos por temporada, ha llegado a asegurar, aunque no todas sus ideas se materializan en forma de zapato.

Impacto cultural y liderazgo actual de la marca

La serie, los popularizó, llevando a Manolo Blahnik a la cultura popular. En los 2000, Blahnik continuó expandiendo su imperio y explorando nuevas formas de diseño, participando también en otros proyectos en pantalla (Sofía Coppola le pidió que diseñara los zapatos para la película). En los últimos años, Blahnik ha continuado siendo un pilar fundamental en la industria del calzado de lujo. Además de su dedicación a la creación de zapatos, ha sabido reinventar la imagen de su firma y llevarla a nuevos horizontes, quien asumió el cargo de CEO de la marca en 2013.

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Aquel niño canario que jugaba en el jardín de su casa a ser zapatero, puede presumir hoy a sus 83 años de haberse convertido en una de las figuras más influyentes en la moda, habiendo dejado una marca imborrable en la industria del calzado. Isabel Preysler, pura elegancia en el cumpleaños de Tamara Falcó con un look de Inés Domecq y una joya inesperada. La MET Gala que nunca existió: así fue la edición de 1963 cancelada por el asesinato de John F.