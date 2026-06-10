Mano de obra cualificada en España: falta de interés y formación

El albañil Manuel Armando explica que la falta de mano de obra cualificada en España se debe a la disminución drástica de aprendices y formadores en los últimos años, lo que supone un obstáculo en cada proyecto. Además, la mano de obra disponible no tiene una formación concreta sobre un aspecto de la obra, lo que dificulta la especialización y la calidad de los trabajos.

Manuel Armando, albañil: «Ya no hay mano de obra cualificada en España porque se está acabando los que quieren aprender y enseñar» El profesional explica que « mano de obra hay más que nunca, pero no cualificada» por la falta de interés en el sectorreúne a un grupo importante de trabajadores en nuestro país.

Se calcula que tenemos a casi 1,5 millones de albañiles, alicatadores, electricistas, fontaneros, encargados de obra, topógrafos, aparejadores y auditores -entre otras profesiones- que con su trabajo diario levantan la ciudad del futuro. ), lo que supone un incremento del 4,3% en relación con el año anterior. Aún así, se siguen escuchando voces como la de Mandy que denuncian que esto no es suficiente y falta mano de obra cualificada





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