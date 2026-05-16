Manneken Pis, más que un símbolo: el pequeño jarrón que acumulaba trajes y disfraces hasta convertirse en un emblemático vestíbulo

Este Josheph, el que se le conocerá en cuanto a la calle como Manneken-Pis, fue una simple decoración colocada para dispensar agua a los transeúntes en una de las fuentes en la época en que se construyó la ciudad, en 1619.

que impresionan por su tamaño y otros que consiguen convertirse en iconos mundiales pese a medir apenas unos centímetros. Eso es exactamente lo que ocurre con el grandes símbolos.

Lo curioso es que gran parte de su fama no tiene que ver únicamente con su aspecto irreverente, sino también con una tradición bastante insólita: vestirlo con disfraces y trajes ceremoniales hasta acumular un armario más grande que el de muchísimas personas. Actualmente, la figura posee más de mil conjuntos distintos, algunos regalados por jefes de Estado, delegaciones internacionales o instituciones culturales, hasta el punto de que parte del Manneken Pis, uno de los emblemas de Bruselas, en una imagen de archivo con un traje elaborado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, en homenaje a los sanitarios que han estado en primera línea en la lucha contra la COVID-19.

EFE/ María MoyaAunque hoy el Manneken-Pis funciona casi como una mascota oficial de la ciudad, originalmente no era más que una decoración colocada sobre una de las muchas fuentes públicas que abastecían de agua aJérôme Duquesnoy l'Ancien y con el tiempo terminó transformándose en algo muchísimo más simbólico que una simple fuente urbana





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